Volkswagen setzt auf Qualcomm-Chips für "autonomes Fahren"

VW-Software-Tochter Cariad und der Chip-Riese Qualcomm haben ihre Partnerschaft bekannt gegeben: Volkswagen wird für die neue Software-Plattform künftig System-on-Chips von Qualcomm einsetzen, die assistierte und automatisierte Fahrfunktionen bis Level 4 ermöglichen.

Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns hervor. Demnach wird Cariad die Prozessoren der "Snapdragon Ride"-Plattform vom US-Halbleiterhersteller Qualcomm beziehen, um die VW-Software für das autonome Fahren weiterzuentwickeln. Qualcomm wird System-on-Chips (SoCs) für die Cariad-Plattform liefern, die automatisiertes Fahren bis zum Level 4-Standard ermöglichen soll, bei dem das Auto alle Aspekte des Fahrens ohne menschliches Eingreifen erledigen kann."Wir werden System-on-Chips (SoCs) von Qualcomm, einem Experten für Chipdesign mit über 140.000 Patenten, beziehen, die das assistierte und automatisierte Fahren bis zur Stufe 4 ermöglichen", schrieb Volkswagen-Chef Herbert Diess auf LinkedIn. "Die Chips des Snapdragon Ride-Portfolios von Qualcomm werden ab Mitte des Jahrzehnts in allen Konzernfahrzeugen mit der einheitlichen Cariad-Software-Generation zum Einsatz kommen", so Diess weiter.Volkswagen, Europas größter Automobilhersteller, werde auch seine bestehende Partnerschaft mit MobilEye von Intel ausbauen und sei dazu bereits in Gesprächen, bestätigte der Konzern-Chef. Diess, der nach einer Auseinandersetzung mit den Arbeitnehmervertretern die Verantwortung für Cariad im Vorstand des Autobauers übernommen hat, nannte es "das ehrgeizigste Projekt unserer gesamten Branche, um die wichtigsten Gewinnquellen der Zukunft zu erschließen".Zu Berichten über Verzögerungen bei Cariad ( wir berichteten) sagte Diess, es werde zwei Lebenszyklen brauchen, um das Projekt zu realisieren: "Deshalb möchte ich den Kritikern innerhalb der Gruppe sagen: Es ist besser, gemeinsam am Fortschritt zu arbeiten, als sich nur zu beschweren."