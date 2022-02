ID.2-Konzept bei VW-Chef "durchgefallen": Zurück ans Zeichenbrett

Volkswagen hatte 2021 einen "Hoffnungsträger" für innovative Elektroautos vorgestellt: die Konzeptstudie ID. Life fügte einen günstigen Einstiegspreis, große Reichweite und recycelte Materialien zusammen - doch wie es aussieht, ist das Konzept bei der VW-Chefriege durchgefallen.

Konzept ist durchgefallen

Das ID. Life-Konzept hatte Ende 2021 bei der IAA Mobility für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Studie zeigte ein kompaktes Crossover-Modell mit Elektroantrieb, auf Basis des modularen E-Antriebsbaukasten (MEB). Die Studie zeigte ein für Kleinwagen angepasstes Modul mit Frontantrieb, was ein Novum für VW gewesen wäre. Experten erwarteten, dass das, was VW als ID. Life-Konzept präsentierte, schließlich als ID.2 auf den Markt kommen wird - doch inzwischen gibt es eine gegenteilige Meldung aus Wolfsburg.Wie die Automobilwoche mit Berufung auf gut informierte Quelle berichtet, hat Volkswagen das 2021 gezeigte Konzept ad acta gelegt ( vollständiger Bericht hinter der Paywall) . Man habe in Wolfsburg das Design verworfen und werde jetzt auch noch an wichtigen Basis-Elementen des Fahrzeugs feilen.Laut dem Insider-Bericht sei die Studie "in Ungnade gefallen". VW-Chefdesigner Jozef Kaban soll nun mit seinem Team einen modernen Entwurf vorstellen. Der bekannte Entwurf sei zu sehr Retro-Schick und nicht massentauglich, beziehungsweise nicht so interessant für ein breites Publikum. Statt auf Retro soll der ID.2 indessen viel mehr Moderne ausstrahlen.Einer der Gründe für diese Rückkehr an das Zeichenbrett soll die ausgebliebene positive Resonanz gewesen sein. Volkswagen hatte sich wohl mehr erwartet und will nun mit einem "ausgefeilteren Modell angreifen", heißt es. Ob das dann auch weitere wichtige Elemente betrifft, die der Wolfsburger Konzern vorgestellt hatte, ist nicht bekannt. Mit die wichtigsten Punkte waren ein niedriger Einstiegspreis und eine Reichweite von über 400 Kilometern nach WLTP-Standard. Inwieweit diese Gerüchte stimmen, kann man aktuell nicht sagen. Volkswagen hat bisher zu dem Bericht keine Stellungnahme abgegeben.