Paramount startet Star Trek-NFTs und die Fans sind stinksauer

So genannte Non-fungible Tokens, besser bekannt unter der Abkürzung NFT, sind heutzutage omnipräsent. Doch viele oder sogar die meisten halten diese einzigartigen "Kunstwerke" für Abzocke. Und so verwundert es nicht, dass Fans wegen Star Trek-NFTs auf die Barrikaden steigen.

Zufallsgenerierte Raumschiffe für 250 Dollar und mehr

Wozu eigentlich? Tja, äh...

Heutzutage verzichtet kaum ein Spiel oder Popkultur-Marke auf NFTs, auch wenn viele Fans nicht verstehen, was diese einzigartigen digitalen Krypto-Besitztümer eigentlich sollen - außer Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und die Umwelt kaputt zu machen. Und so verwundert es nicht, dass Star Trek-Fans stinksauer sind, dass Paramount seine Angel genau in diese Richtung auswirft.Jedenfalls hat sich Paramount mit Recur zusammengetan und hat eine Plattform namens Paramount.xyz gegründet. Diese hat als Ziel "die beliebten Unterhaltungsunternehmen, Marken und Figuren von Paramount in das Metaversum zu bringen". Konkret will der Besitzer der beliebten Science-Fiction-Marke NFTs verkaufen, die "algorithmisch generierte Raumschiffe" zeigen. Wie The Verge berichtet, kosten diese Packs "nur" 250 Dollar.Pro Pack ist aber nur ein Raumschiff enthalten und die Zufallsgenerierung hat zur Folge, dass es nur eine elfprozentige Chance gibt, ein Raumgefährt zu bekommen, das der Enterprise ähnelt. Die Chancen auf ein besonders gut aussehendes Schiff steigen (natürlich), wenn man ein teureres Paket kauft.Was man mit den Raumschiffen machen kann? Sie werden laut Paramount im "Star Trek Continuum" gespeichert, das ist "ein experimentelles Hub, das diese erste und alle zukünftigen Staffeln von Star Trek NFTs beherbergen wird". Die noch kommenden Seasons haben mit dem Sammeln von Crewmitgliedern und Absolvieren von bisher nur vage definierten Missionen zu tun.Wer daraus nicht schlau wird, dem sei gesagt: Es wird nicht besser. Denn in der Pressemitteilung schreiben Paramound und Recur, dass man "im Laufe dieser mehrjährigen Partnerschaft eine Roadmap für den realen Nutzen aufbauen" werde: "Continuum-Besitzer erhalten Zugang zu exklusiven Vergünstigungen, Veranstaltungen und Inhalten, die den Nutzen der NFTs digital und im realen Leben erweitern."Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass die Star Trek-Fans alles andere als angetan sind und es in sozialen Medien Kritik hagelt. Viele meinen, dass das Abzocke sei und auch im Widerspruch zur optimistischen Zukunfts- und Umweltvision von Star Trek stehe.