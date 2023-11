Star Trek: Originales Enterprise-Modell ist nach Jahrzehnten aufgetaucht

Man muss wohl kaum jemandem erklären, welche Bedeutung Gene Roddenberrys Star Trek auf die TV- und Science-Fiction-Welt sowie auch die gesamte Popkultur hatte. Die allererste Enterprise ist aber vor Jahrzehnten verschwunden - tauchte nun aber überraschend auf.

Die Rede ist hier natürlich vom ersten Modell des Raumschiffs. Dieses kam vor allem bei der Entwicklung der Serie zum Einsatz kam, es ist allerdings auch in der Serie selbst zu sehen, und zwar im legendären Vorspann und auch in fast allen Raumschiff-Aufnahmen in der Pilotfolge.Konkret geht es hier um die rund drei Fuß bzw. 90 Zentimeter lange Version der Enterprise, diese wurde von Richard Datin Jr. nach Vorgaben von Gene Roddenberry im Vorfeld der Serienproduktion gebaut, später kam bei den Dreharbeiten ein gut drei Meter langes Modell zum Einsatz. Die 90-Zentimeter-Enterprise gilt aber durchaus als so etwas wie das "Original".Später landete das Enterprise-Modell auf dem Schreibtisch von Roddenberry, verschwand dann aber unter bis heute ungeklärten Umständen. Wie Ars Technica schreibt, wird vermutet, dass Roddenberry das Modell an die Produktion des ersten Star-Trek-Films verliehen und nie zurückbekommen hat.Doch nun ist das Modell plötzlich aufgetaucht: Auf eBay wurde es mit einem Startgebot von 1000 Dollar gelistet, verschwand aber nach einigen Stunden wieder. Womöglich oder sogar wahrscheinlich hatte der Verkäufer keine Ahnung, was er hier überhaupt in die Finger bekommen hat. Denn der eBay-Eintrag verschwand, nachdem Enthusiasten und Sammler herausgefunden haben, worum es sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach handelt.In der privaten Facebook-Gruppe "Star Trek Prop Makers & Collectors" wurde dem Verkäufer nahegelegt, das Modell an die rechtmäßigen Besitzer zu retournieren, nämlich die Nachfahren von Gene Roddenberry. Dort hat man sich auch tatsächlich der Sache angenommen, denn mit Rod Roddenberry hat sich der Sohn des Star-Trek-Schöpfers zu Wort gemeldet und den Unbekannten aufgefordert, sich bei ihm zu melden: "Ich bin sehr aufgeregt, dass jemand diesen Schatz entdeckt hat! Es würde mir sehr viel bedeuten, mit demjenigen zu sprechen, der die 3-Fuß-Enterprise verkauft oder besitzt. Ich freue mich über jeden, der mich kontaktieren und uns zusammenbringen kann! Energie!"Ars Technica gelang es, den Verkäufer zu erreichen, dieser wollte sich aber nicht äußern, wie er an das Modell herangekommen ist, sondern verwies darauf, dass die Angelegenheit nun in den Händen des "richtigen Teams" sei. Die Technik-Seite vermutet, dass hier jemand am Werk ist, der sich auf aufgegebene Lager spezialisiert hat - ganz wie es in TV-Serien wie Storage Wars zu sehen ist.