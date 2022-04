Star Trek: Strange New Worlds - Neuer Trailer stimmt auf die Serie ein

Paramount stimmt mit einem weiteren Trailer auf die Serie Star Trek: Strange New Worlds ein, die bereits in ziemlich genau einem Monat startet. Die rund zwei Minuten lange Vorschau zeigt viele neue Ausschnitte aus dem Discovery-Spin-off und verspricht eine gute Mischung aus Sci-Fi, Action und Humor.Star Trek: Strange New Worlds ordnet sich zeitlich zwischen der zweiten Staffel von Stark Trek: Discovery und der ersten Staffel von Raumschiff Enterprise ein. Mit Captain Pike (gespielt von Anson Mount), Number One (Rebecca Romijn) und Officer Spock (Ethan Peck) stehen in der Serie einige bekannte Charaktere im Mittelpunkt. Diese machen im Trailer etwa Bekanntschaft mit unterschiedlichen Alien-Spezies - was jedoch nicht immer ganz ohne Probleme zu verlaufen scheint.In den USA gibt es Star Trek: Strange New Worlds ab dem 5. Mai 2022 bei Paramount+ zu sehen. In Deutschland ist mit einer zeitnahen Verfügbarkeit zu rechnen, wann und wo genau es die zunächst 10 Episoden hierzulande zu sehen gibt, steht aber noch nicht fest.