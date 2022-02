Neues zu Paramount+: Abo-Zahlen, 2. Halo-Staffel und 4. Star Trek-Film

Der Kampf um den Streaming-Markt ist längst voll im Gange und Paramount+ gehört hier zu den Herausforderern. Der die bisher als ViacomCBS bekannte Konzern ändert seinen Namen, um den Fokus auf Streaming zu verdeutlichen - und hat auch viel vor.

Halo, Star Trek und mehr

ViacomCBS heißt ab sofort schlicht Paramount. Das gab das Unternehmen in der Nacht auf heute bekannt. Hintergrund ist, dass man künftig alles auf die Karte Streaming setzen wird, die meisten Experten meinen allerdings auch, dass Paramount schlichtweg auch ein besserer und weniger sperriger Name ist. Das Angebot von Paramount bleibt dasselbe: Man besitzt u. a. TV-Sender wie CBS, Nickelodeon und MTV, das gleichnamige Filmstudio und die Streaming-Anbieter Showtime, Pluto TV und Paramount+.Paramount hat auf seiner mehrstündigen Investoren-Veranstaltung auch verraten, wie viele Abonnenten man derzeit hat, nämlich 32,8 Millionen (via New York Times ). 2024 will das Unternehmen die Marke von 100 Millionen zahlenden Kunden erreichen, bisher hat man sich als Ziel 65 bis 75 Millionen Abonnenten gesetzt. CEO Robert M. Bakis dazu: "Wir haben die Leidenschaft, die Vision und die Disziplin zu liefern."Gelingen soll das mit einer Reihe an prominenten und aufwendigen Produktionen: So hat Paramount bereits vor Start eine zweite Staffel Halo bestellt und eine Sonic-Serie, die sich auf Knuckles fokussiert, bestätigt. Auf dem Event hat auch J.J. Abrams verraten, dass ein vierter Film der neuen Star Trek-Ära in Arbeit ist, die Dreharbeiten sollen Ende des Jahres beginnen.Paramount will (und muss) auch deutsche Inhalte im Angebot haben. Die erste trägt den Titel Simon Becketts Die Chemie des Todes und ist eine deutsch-britische Koproduktion. Außerdem will man sich auf Inhalte für Kinder konzentrieren, konkret wurden ein zweiter Paw Patrol-Film und sogar ein Baby Shark-Kinoabenteuer bestätigt.Ein Datum für den Start in Deutschland und anderen europäischen Märkten hat Paramount(+) noch nicht bekannt gegeben, es soll aber noch dieses Jahr soweit sein.