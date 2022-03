So testet Microsoft den neuen, verbesserten Windows Update-Prozess

Microsoft hat noch eine weitere Aktualisierung für Windows 11 im Insider Programm nachgeschoben. Es handelt sich um ein zweites kumulatives Update, mit dem der veränderte Update-Prozess für Windows 11 getestet wird. Es steht aber nur eingeschränkt zur Verfügung.

Das Windows Team schrieb im Blog: Kumulatives Update für Windows 11, Version 22H2 Insider Preview (10.0.22567.200) (KB5012432).

UPDATE 3/7: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 22567.200 (KB5012432). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Dev Channel zu testen.

HINWEIS: Windows Insider mit Home Edition können die Updates Build 22567.100 und Build 22567.200 nicht installieren.

Windows 11 Insider, die sich für die Tests im Dev-Kanal angemeldet haben, bekommen nach dem jüngsten zwei Test-Builds von letzter Woche jetzt noch ein weiteres kumulatives Update angeboten. Es gibt wie schon bei dem Build von Freitag keinerlei sichtbare Änderungen, Neues steckt nur "unter der Haube": Microsoft testet laut eigenen Angaben mit dem Update den verbesserten Update-Prozess, also die Routine, mit der Windows Updates allgemein ausgeliefert werden.Mit diesem Update-Test gibt es allerdings eine Einschränkung, denn laut dem Windows-Team soll der neue Build 10.0.22567.200 nicht an Nutzer der Windows Home Edition ausgeliefert werden . Wie es aktuell den Anschein hat, geht das aber trotz der Ankündigung im Windows Blog doch. Insider melden, dass sie trotz Home Edition die jüngsten zwei Test-Builds über Windows Update ganz regulär angeboten bekommen und diese auch nutzen konnten.Da es sich um ein kumulatives Update handelt, werden alle Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die mit dem früher veröffentlichten Build 22567 angekündigt wurden, übernommen. Tester können somit von älteren Builds auf die neueste Version springen. Der Build 22567 enthält eine Menge neuer Funktionen und Verbesserungen ( wir berichteten ). Windows 11 Version 22H2 befindet sich bereits in der letzten Entwicklungsphase. Das fertige Feature-Update wird für Herbst erwartet.