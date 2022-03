Microsoft veröffentlicht überarbeitetes Windows 11 Preview-ISO-Paket

Der weitere Feinschliff startet: Microsoft hat das ISO-Paket für Windows 11 -Vorschau-Version noch einmal überarbeitet. Die neuen ISOs sind also derzeit speziell für registrierte Windows Insider veröffentlicht worden, sie sollen beim Testen helfen und einen Clean Install ermöglichen.

ISO mit der Buildnummer 22579

Bug Bash läuft

Anleitungen, Tipps und Tricks

Es handelt sich um das Installationspaket für die Preview, also für das vermutlich für die zweite Jahreshälfte eingeplante nächste große Windows 11-Update. Seit Wochen stellt Microsoft dafür neue Funktionen und Verbesserungen vor. Microsoft nähert sich langsam aber sicher dem Ende der Entwicklungsphase dieses Updates. Microsoft ist beim Feinschliff angekommen und optimiert derzeit die letzten Funktionen und arbeitet natürlich weiterhin an Fehlerbehebungen. Nun hat das Insider-Team noch einmal ein neues ISO-Paket veröffentlicht.Aktuell können nur Nutzer, die sich beim Windows Insider Programm angemeldet haben, das neue ISO-Paket laden. Das kann man aber auch jederzeit noch nachholen und sich auch jetzt für das Insider Programm anmelden. Das Download-Paket steht nur nach Anmeldung mit einem verknüpften Microsoft-Account zur Verfügung. Die neue Version der ISOs basiert auf dem Preview-Build 22579.Für die freiwilligen Tester im Windows Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die aktuellste Vorschau-Version frisch neu aufzusetzen. Das ist für einige der neuen Funktionen sogar erforderlich - denn Microsoft hatte angekündigt, eine neue Sicherheitsfunktion namens Smart App Control zu starten. Um das zu testen, ist ein neu aufgesetztes Windows aber Voraussetzung . Man kann die neuen ISOs auf einer speziellen Downloadseite beziehen Die ISOs werden als personalisierte Downloadlinks für angemeldete Windows Insider angeboten. Diese Webseite für die Downloads kann man nur als registrierter Windows Insider nutzen, die generierten Links sind für 24 Stunden gültig. Die Registrierung zum Windows Insider-Programm kann jederzeit mit einem Microsoft-Account und einem unterstützten Endgerät vorgenommen werden. Es stehen jetzt die regulären Home-Previews sowie die Windows 11 Pro- und EDU-Editionen zur Verfügung.Die ISOs stehen in verschiedenen Sprachpaketen bereit, Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei. Microsoft hat angekündigt, jetzt die nächste Phase für die Entwicklung des ersten großen Windows 11-Updates einzuläuten. Man arbeitet am sogenannten Bug Bash, bei dem sich Insider unter anderem auf die Jagd nach "Bugs", also nach Fehlern, machen. Das nächste große Windows 11-Update ist als finale Veröffentlichung für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen.