Windows 11: Sun Valley 2-Verweis taucht auf und verschwindet schnell

Der Name Sun Valley dürfte bei Windows-Kennern und -Fans einen ganz besonderen Namen haben. Denn so wurde ursprünglich jenes Windows 10-Update genannt, das später zu Windows 11 wurde. Nun sind Hinweise auf "Sun Valley 2" aufgetaucht - und schnell wieder verschwunden.

Im Feedback Hub "offiziell" erwähnt

Sun Valley galt lange Zeit als großes, aber letztlich "normales" Feature-Update für das damals aktuelle Betriebssystem von Microsoft. Doch der Redmonder Konzern entschied sich letztlich, den Marketing-Schritt zu gehen und die nächste Version Windows 11 zu nennen - auch wenn das unter der Haube nach wie vor weitgehend Windows 10 ist und die meisten Neuerungen oberflächlich am User Interface durchgeführt worden sind.So oder so: Sun Valley hat einen besonderen Klang und deshalb wird die Erwähnung von "Sun Valley 2" sofort registriert. Das ist nun auch tatsächlich geschehen. Denn einem Twitter-Nutzer namens @XenoPanther ist vor einigen Tagen im Feedback Hub ein Verweis auf Sun Valley 2 (SV2) aufgefallen (via Neowin ), das ist zweifellos jene Version, die die Nummer 22H2 tragen dürfte - also das nächste Herbst-Update für Windows 11.Microsoft schrieb in einem Eintrag Folgendes: "Im Rahmen von SV2 haben wir eine Handvoll Einstellungsseiten neu gestaltet, um sicherzustellen, dass sie aktualisiert und mit dem Rest der App konsistent sind." Weiter schreibt Microsoft, dass alle "SV2-Builds, die nach dem 15. März ausgeliefert werden, diese Funktionen standardmäßig aktiviert haben".Allerdings war dieser Verweis auf Sun Valley 2 bzw. die Existenz dieses wohl internen Codenamens keine Absicht, denn wenig später wurde alle Erwähnungen von SV2 entfernt, auch das Datum 15. März ist mittlerweile nicht mehr zu finden. Die erwähnten Einstellungseiten bleiben aber, diese betreffen die Nachhaltigkeit, Fokus und einige andere mehr.All das ist nicht unbedingt überraschend, denn es ist klar, dass Microsoft längst an 22H2 arbeitet und dieses wohl auch eine verfeinerte Version von Windows 11 und damit auch Sun Valley sein wird.