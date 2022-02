Nvidia GeForce RTX 4090-Gerüchte: 850W+ Verbrauch, Launchdate

Die Karten der RTX 30-Familie sind schwer zu bekommen, da kündigt sich schon die nächste Generation an. Erste Gerüchte schreiben der kommenden High-End-Karte RTX 4090 eine bisher unerreichte Leistungsaufnahme zu, darüber hinaus zirkuliert ein Launchtermin.

Die RTX 40-Familie steht wohl schon in den Startlöchern

Einfach mehr Power

Nachrichten zu neuen Grafikkarten sind aktuell eine komische Sache. Denn für Kunden bringt die Ankündigung neuer Modelle noch lange nicht mit sich, dass man diese dann auch im regulären Handel kaufen kann. Der kuriose Höhepunkt: Die RTX 3090 Ti wurde angekündigt, seitdem schweigt Nvidia aber einfach zu der Karte. Trotz dieser wackeligen Lage mahlen die Mühlen in der Entwicklungsabteilung von Nvidia natürlich weiter. Die Gerüchteküche will jetzt erste Happen reichen können.Wie TweakTown berichtet, will der Industrie-Insider "Greymon55", der regelmäßig treffsicher über den GPU-Markt informiert, jetzt auch zu den Plänen rund um die Ada Lovelace GPU-Architektur der nächsten Generation Auskunft geben können. Demnach will Nvidia trotz der schlechten Verfügbarkeit der Vorgängergeneration am Release-Rythmus festhalten und erste Lovelace-GPUs schon im September auf den Markt bringen - wir teilen aber nicht ganz die doch recht zuversichtliche Formulierung, dass diese dann auch verfügbar sein werden.Mit der RTX 3090 Ti hat Nvidia auch den neuen 16-poligen PCIe 5.0-Stromanschluss vorgestellt, um die Karte zuverlässig versorgen zu können. Mit bis zu 600 Watt wurde dabei die Aufnahme im Vergleich mit den Vorgänger-Karten deutlich angehoben. Ein ähnlicher Schritt ist jetzt für die RTX 4090 abzusehen. Laut Greymon55 deutet sich an, dass Nvidia für die Next-Gen-Karte eine Anhebung der Leistungsaufnahme auf bis zu 850 Watt plant.Allerdings gibt es hier noch ein paar Unsicherheiten, die sich erst mit mehr Informationen klären lassen, so auch der Experte: "Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, ob ein Modell drei TGP-Bereiche hat oder ob es drei Modelle sind, aber die TGP-Nummer des AD102 ist 450W-650W-850W, natürlich ist dies nicht die endgültige Spezifikation und es kann einige Abweichungen geben."