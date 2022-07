Nvidia GeForce RTX 4090: Taktrate wird massiv nach oben geschraubt

Die Nvidia GeForce RTX 4090 ist noch nicht vorgestellt, Leaks zeichnen aber ein immer klareres Bild der kommenden Spitzen-Grafikkarte. Jetzt deutet sich an, dass die Karte unter anderem bei der Taktrate massiv zulegen kann. Es ist ein Leistungssprung zu erwarten.

Taktrate wird mit der RTX 4090 massiv aufgebohrt

2235 MHz RTX 4090 vs. 1395 MHz RTX 3090 - 60% Erhöhung des Basistakts

2520 MHz RTX 4090 vs. 1695 MHz RTX 3090 - 49% Erhöhung des Boost-Taktes

2800 MHz RTX 4090 vs. 2100 MHz RTX 3090 - 33% Erhöhung der maximalen Taktrate

Die TI-Variante wird noch weiter gehen

Nvidia

Dass neue Generationen die Alten schlagen, liegt in der Natur der Sache. Bleibt die Frage: Wie groß fällt die Steigerung aus? In Bezug auf die kommende Spitzen-Karte GeForce RTX 4090 machen Leaks immer mehr Hoffnung, dass mit der nächsten Generation große Schritte möglich sind. Jetzt liefert der bekannte Leaker @kopte7kimi neue Informationen und spricht auch über eine massive Steigerung der Taktrate der Karte.Geht es nach diesen Informationen, wird Nvidia die RTX 4090 mit einer Basis-Taktrate von 2235 MHz betreiben. Im Vergleich mit der Vorgänger-Karte RTX 3090 entspricht das einem rasanten Anstieg von um die 60 Prozent. Die Boost-Taktrate soll bei rund 2520 MHz liegen, die Karte habe aber noch Luft für kurze Stöße auf fast 2800 MHz.Der Leaker Greymon55, ebenfalls bekannt für oft sehr akkurate Voraussagen, will hier noch ein interessantes Detail liefern können. Demnach habe Nvidia trotz der Steigerung hier noch deutlich Spielraum und könnte zukünftige Modelle der Karte mit weiteren Verbesserungen über die Taktraten-Grenze von 3000 MHz heben. Gut passen würde das sicher für eine TI-Variante der RTX 4090, aber auch OEMs haben damit Spielraum für das Tuning ihrer Ableger.