Rätselraten um die RTX 3090 Ti: Nvidia sagt, dass man nichts sagt

Die GeForce RTX 3090 Ti von Nvidia gibt weiter Rätsel auf. Die neue Flaggschiff-Karte wurde für Ende Januar erwartet, seit dem gibt es aber von offizieller Seite nur Stillschweigen. Nvidia gibt sich weiter rätselhaft, ein Hinweis kommt von einem Verkäufer.

Nvidia sagt jetzt erstmals offiziell, dass man nichts zu sagen hat

Das große Schweigen, der kleine Hinweis

Ende Januar kam und ging ohne Neues zur neuen Vorzeigekarte - und ohne einen Kommentar von Nvidia zu Ursachen der Verschiebung und dem weiteren Plan. Jetzt gibt es von dem Unternehmen in Bezug auf die Karten ein sehr kurioses Lebenszeichen: Unternehmenssprecher Jen Andersson teilt auf Nachfrage von The Verge mit, dass man vorerst nichts Weiteres zu der Grafikkarte mitzuteilen habe. "Wir haben derzeit keine weiteren Informationen über die RTX 3090 Ti, aber wir werden uns melden, sobald wir sie haben", so das erste offizielle Statement seit der Vorstellung auf der CES 2022 Anfang Januar.Und so bleibt bei der Suche nach Antworten weiterhin nur der Blick auf inoffizielle Quellen. Videocardz hatte schon wenige Tage nach der Ankündigung der RTX 3090 Ti hier einige Hinweise geliefert, die große Probleme andeuten. Demnach hatte Nvidia den Verkaufsstart der Karte tatsächlich für Ende Januar vorgesehen, musste seine Boardpartner dann aber dazu anweisen, die Produktion der Grafikkarte vorerst vollständig zu stoppen. Der Grund: Videocardz Quelle spricht von "Problemen mit dem ultraschnellen 21 Gbps GDDR6X-Speicher", der in bestimmten Testszenarien nicht ordnungsgemäß seinen Dienst tut.Auch diese inoffiziellen Berichte werden von Nvidia oder den Boardpartnern bis auf Weiteres wohl nicht dementiert oder bestätigt werden, entsprechende Anfragen werden nicht beantwortet. Das Unternehmen hat sich aktuell also ganz klar darauf eingestellt, Stillschweigen über das weitere Vorgehen zu bewahren.Wie so oft vor dem Start neuer Hardware gibt es aber aktuell aus dem Bereich der Verkäufer erste Lebenszeichen der Grafikkarte, die andeuten, dass sich im Hintergrund etwas bewegt. Der Leaker momomo_us wies vor Kurzem darauf hin, dass der dänische Retailer Motus die Verfügbarkeit der RTX 3090 Ti-Variante von ASUS für ersten März erwartet. Hier muss sich aber erst zeigen, ob das nicht nur ein Platzhalterdatum ist.