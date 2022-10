Nvidia GeForce RTX 4090: Erste Preise von Asus, MSI und Gigabyte

Obwohl noch gut zwei Wochen bis zum angekündigten Marktstart der neuen Nvidia GeForce RTX 4090-Grafikkarten Zeit ist, haben die ersten Händler verschiedene Modelle gelistet. Asus , Gigabyte und MSI bereiten jetzt den Verkaufsstart vor.

Technische Daten der Nvidia GeForce RTX 4000-Serie RTX 4090 RTX 4080 (16 GB) RTX 4080 (12 GB) Architektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Fertigung TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 GPU AD102 AD103 AD104 SMs 128 76 60 CUDA-Kerne 16.384 9.728 7.680 Basis-Takt 2.230 MHz 2.210 MHz 2.310 MHz Boost-Takt 2.520 MHz 2.510 MHz 2.610 MHz FP32-Leistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Interface 384 Bit 256 Bit 192 Bit Durchsatz 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Bandbreite 1.008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s TDP 450 Watt 320 Watt 285 Watt Preis 1.949 Euro 1.469 Euro 1.099 Euro Release 12. Oktober November November

So wurden die ersten Modelle bereits beim US-Händler Newegg sowie beim europäischen Online-Händler Proshop gesichtet. Das meldet das Online-Magazin VideoCardz Proshop bietet dabei schon jetzt eine größere Vielfalt und niedrigere Preise an, als sie bei Newegg zu sehen waren. Interessant für alle, die auf die neue Nvidia-Serie warten, ist vor allem der Preis bei Asus, Gigabyte und MSI. Die liegen nach dem ersten Vergleich jetzt zwischen 1899 Euro und 2549 Euro.Die günstigsten Modelle sind die Gigabyte WindForce, ASUS TUF und MSIs Gaming Trio. Alle diese Karten bieten Standardtaktraten. Das günstigste übertaktete Modell ist die Inno3D X3 OC für 2.099 Euro. Grafikkarten mit Flüssigkeitskühlung, wie die INNO3D iChill Frostbite, iChill Black oder MSI Suprim Liquid X, sind zwischen 2299 und 2399 Euro zu haben.Die ASUS ROG Strix-Serie ist die teuerste GPU und beginnt bei 2529 Euro. Das Übertaktungsmodell kostet 20 Euro mehr, sodass es wenig Grund gibt, die Nicht-OC-Variante zu wählen.Die Nvidia GeForce RTX 4090 GPU kommt offiziell am 12. Oktober 2022 auf den Markt. Dann sollen die Designs von Nvidia und kundenspezifischen Kartenpartnern für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Nvidia hatte im September einen ersten Ausblick auf die neuen RTX 4000-Grafikkarten geboten. Das neue Spitzenmodell ist die RTX 4090, ausgestattet mit 24 GB GDDR6X-Speicher. Weitere Modelle plant Nvidia mit RTX 4070 und RTX 4060 erst im nächsten Jahr herauszubringen.