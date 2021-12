Neue WLAN-Funktionen: Windows 11 erhält smarten Flugzeugmodus

Die neue Einstellungen-App unter Windows 11 erhält weitere smarte Funktionen. Microsoft zeigt in seiner jüngsten Insider Preview einen verbesserten Flugzeugmodus, der Nutzern beim nachträglichen Aktivieren von WLAN- und Bluetooth-Verbindungen Zeit ersparen soll.

Flugmodus: Reisende sparen sich zukünftig zwei Klicks

Microsoft

Kurz vor den Feiertagen scheinen die Redmonder nicht nur mit dem Umzug vieler Optionen von der alten Systemsteuerung in die neuen Einstellungen beschäftigt zu sein. Zeitgleich versucht man diese auch sinnvoll aufzuwerten, wie man jetzt anhand des Flugzeugmodus (engl. Airplane Mode) zeigt. Dieser soll sich zukünftig nachträgliche Aktivierungen von WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen merken, sodass diese nicht separat aktiviert werden müssen. Ein Vorteil, von dem vor allem Nutzer von Windows-Laptops und -Tablets profitieren."Wir merken uns, ob du Bluetooth oder Wi-Fi eingeschaltet hast, nachdem du den Flugmodus aktiviert hast. Wenn du das nächste Mal den Flugmodus verwendest, ändert sich die Bluetooth- oder Wi-Fi-Einstellung nicht" heißt es in einem Auszug aus der Einstellungen-App des jüngsten Insider Preview Builds, auf den die Kollegen von Windows Latest gestoßen sind. Ob die Einstellungen lokal oder geräteübergreifend in der Cloud gespeichert werden ist bisher jedoch nicht bekannt.Die verbesserte Funktionsweise des Flugzeugmodus ist nicht nur in der Einstellungen-App sichtbar, sondern auch in den Schnelleinstellungen im rechten Bereich der Taskleiste. Sie dürfte für viele Windows 11-Nutzer als erste Anlaufstelle zum Aktivieren des Flugzeugmodus dienen, der auch hier das automatische Deaktivieren von WLAN und Bluetooth verhindern soll, soweit dies gewünscht ist. Zeit sparen sich so vor allem Reisende, die das kabellose Netzwerk in Flugzeugen oder Bluetooth-Kopfhörer während des Fluges nutzen möchten.Ob und wann Microsoft die neue Funktion aus der Insider Preview in die Windows 11-Versionen für Endverbraucher führen wird, ist aktuell noch unklar.