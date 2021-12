Hama ruft beliebte WLAN-Steckdose für den Außeneinsatz zurück

Es gibt immer wieder Fälle, in denen man das Smart Home erweitern will, aber nicht die dafür benötigte Infrastruktur vorfindet. Ein häufiges Beispiel ist sicherlich der Garten und hier kommt oft die WLAN-Steckdose Outdoor von Hama zum Einsatz. Doch die wird aktuell zurückgerufen.

Risse am Gehäuse möglich

Charge F1004344 betroffen

Smart-Home-Steuerung - Nur noch für kurze Zeit bei Amazon im Angebot:

Hama

Die WLAN-Steckdose von Hama ist, wie man am Namen unschwer erkennen kann, für den Außeneinsatz gedacht. Das Zubehör stellt eine Direktverbindung zum Router her und kann dadurch entsprechend programmiert werden. Sie ist mit IP44 geschützt und entsprechend vor Spritzwasser sicher - strömenden Regen hält sie sicherlich nicht aus, aber eine Steckdose sollte auch nicht dort platziert sein, wo dieser droht.Dennoch wird die populäre Hama WLAN-Steckdose Outdoor aktuell vom Hersteller zurückgerufen. Wie Caschy berichtet, wurden Mängel festgestellt, die das erforderlich machen. Dabei kam es laut Hersteller trotz fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen vereinzelt zu Rissen am Gehäuse, das ist natürlich im Fall eines Outdoor-Artikels, der mit Strom zu tun hat, ein inakzeptables Sicherheitsrisiko.Allerdings sind nicht alle verkauften Modelle betroffen, sondern nur jene mit der Chargennummer F1004344. Es ist nicht klar, ob Hama alle betroffenen Kunden automatisch informieren bzw. benachrichtigen wird, der Hersteller teilte jedenfalls mit, dass man auch Käufer anderer Chargen bittet, ihre Artikel auf derartige Qualitätsmängel zu überprüfen.Wer einen Artikel zurückgeben muss, der kann sich an den jeweiligen Händler wenden, alternativ kann man auch den Hersteller selbst kontaktieren. Das kann einerseits per Mail unter service-retouren-center@hama.de erfolgen, andererseits kann man Hama auch telefonisch erreichen, und zwar unter der Nummer +49 9091 - 502 356.