Sturm-Stream vom Flughafen Heathrow wird zum Netzphänomen

Am heutigen Freitag tobt(e) über Großbritannien Sturm Eunice, dabei kam es zu Windböen von weit mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Das ist auch diversen Gründen gefährlich, auch für den Flugverkehr. Doch ein YouTuber erlebte seine Sternstunde - und hatte auch enormen Spaß.

Wie eine Sportübertragung - mit Passagierflugzeugen

Es ist einer der härtesten Jobs, den man in einem Sturm bzw. Orkan haben kann, denn ein Flugzeug bei diesem Wind zu landen ist alles andere als einfach. Doch für jenen YouTuber, der den Kanal Big Jet TV betreibt, war Eunice ein Segen. Denn der Planespotter, der seine Kamera in unmittelbarer Nähe einer der Landebahnen des Londoner Flughafens Heathrow aufgestellt hat, fasziniert hunderttausende Zuseher live mit den Landemanövern der Piloten.Teilweise verfolgten mehr als 200.000 Menschen den Stream des Luftfahrtbegeisterten namens Jerry Dyer, der die landenden Flugzeuge bei Orkanböen von bis zu 200 km/h zeigt. Diese richteten im Vereinigten Königreich zwar viel Schaden an, Big Jet TV hatte aber sichtlich und vor allem hörbar Spaß.Denn die Live-Aufnahmen des YouTubers waren nur der halbe Spaß, seine launigen Anfeuerungen ("Bring sie auf den Boden! Du schaffst es! Errrr. Nein, nein, nein, vielleicht doch nicht") machen einen großen Teil der Faszination aus. Das Ganze wirkt teilweise wie die Übertragung eines Sport-Events, Dyer besitzt sicherlich auch einiges an komödiantischem Talent.Dabei konnte man auch einige echte Informationen erfahren, etwa zur Tatsache, dass Piloten maximal drei Versuche bekommen, um die Landung zu schaffen (oder diese abbrechen und durchstarten müssen), bevor sie sich einen anderen Flughafen suchen müssen.Aktuell läuft der Stream noch, live entfaltet das Ganze die meiste Faszination. Man kann sich die Übertragung aber natürlich auch per Re-Live ansehen und so manche brenzlige, aber auch kunstvolle Landung erleben.