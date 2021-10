Windows 11: Bilder zur Notepad-App im Fluent Design aufgetaucht

Microsoft hat in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, in Windows enthaltene Apps wie Paint, Fotos und den Feedback Hub mit einem neuen Design auszustatten. Nun soll auch der Editor aktualisiert werden. Zum zukünftigen Design sind jetzt erste Screenshots aufgetaucht.

Die Bilder wurden von einem Microsoft-Mitarbeiter veröffentlicht und waren anschließend einige Stunden lang auf Twitter zu sehen. Anscheinend wurden die Screenshots jedoch nur versehentlich gepostet. Dem Mitarbeiter ist der Fehler wohl kurze Zeit später aufgefallen, sodass die Bilder wieder entfernt wurden. Dennoch haben einige Nutzer es geschafft, die Screenshots vorher zu speichern und daraufhin selbst wieder hochzuladen.Den Screenshots zufolge hat Microsoft das Design der Benutzeroberfläche des Editors komplett überarbeitet und an das moderne Fluent Design angepasst. Die Notepad-App besitzt jetzt ein Ein­stel­lungs-Me­nü, in dem verschiedene Themes ausgewählt werden können. Außerdem können hier die Schriftart, der Style sowie die Größe des Textes verändert werden. Die Bereitstellung von Themes deutet darauf hin, dass der Editor einen Dunkelmodus bekommen könnte.Während die momentan im Microsoft Store verfügbare Note­pad-App die Versionsnummer 10.2103.7.0 besitzt, handelt es sich beim gezeigten Editor um den Build 11.2110.13.0.Bevor die neue Version des Editors an alle Nutzer verteilt wird, dürfte die überarbeitete Note­pad-App zunächst den Insidern zur Verfügung gestellt werden. Wann das Update erscheint, ist noch nicht bekannt. Es wäre denkbar, dass die Anwendung in den nächsten Insider-Build eingebaut wird. Die Aktualisierung dürften im Rahmen des nächsten großen Updates in finale Versionen des Redmonder Betriebssystem eingebaut werden.