Microsoft startet ein neues "Find My Mouse"-Tool für PowerToys

Microsoft hat ein großes Update für die Tool-Sammlung Power­Toys in Arbeit. Die Entwickler arbeiten an einem neuen "Find My Mouse"-Tool und weitere Maus-Hilfsprogramme für PowerToys. Die Sammlung steht für Windows 10 und bereits für Windows 11 angepasst zur Verfügung.

Verbesserungen für Maus-Anzeige

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Microsofts Tool-Sammlung

Nutzer von Microsofts PowerToys können sich freuen - es gibt mindestens ein neues Dienstprogramm in der Entwicklung, vermutlich sogar mehrere. Bisher gibt es dazu aber nur vereinzelte Informationen. Die Entwickler arbeiten demnach derzeit an einem Tool, das in einer neuen Sektion der Mouse Utilities/Maus-Hilfsprogramme von PowerToys erscheinen wird. Das neue Tool wird es einfach machen, den Mauszeiger auf dem Bildschirm zu finden, dazu gibt es bereits ältere Versprechen, dass es weitere mausbezogene Tools geben wird.Im GitHub-Repository für PowerToys gibt es einen entsprechenden neuen Pull-Request, der etwas Licht in das "Find My Mouse"-Tool bringt. Find My Mouse basiert auf einem Tool namens Super Sonar von Raymond Chen. Das PowerToys-Team beschreibt es wie folgt: "Dieses PowerToy ermöglicht die Fokussierung des Mauszeigers durch zweimaliges Drücken der linken Steuerungstaste". Bei Twitter gibt es einen Einblick in die Entwicklung:Wie aus dem Pull-Requests hervorgeht, ist das neue Dienstprogramm in einem neuen Abschnitt für Maus-Dienstprogramme von PowerToys untergebracht. Dort arbeitet man derzeit laut der Dokumentation an "einer Sammlung von Dienstprogrammen zur Verbesserung der Maus-Erfahrung".Die aktuellste Version, PowerToys Release v0.47.1, findet ihr bei uns im WinFuture-Downlaodbereich. Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und dazu noch nützliche Hilfen.