Windows 11: Neuer Leak zeigt erste Bilder von nativen Android-Apps

Während Android-Apps unter Windows 11 voraussichtlich erst im nächsten Jahr Realität werden, bieten neue Leaks einen ersten Ausblick auf die lang erwartete Integration. Dieser deutet auf die Unterstützung mehrerer Fenster und bekannter "Pinned"-Darstellungen hin.

Produktivität könnt auch bei Android-Apps im Fokus stehen

In Kooperation mit Amazon wird Microsoft im Laufe des Jahres eine erste Testversion des Amazon AppStore für native Android-Apps unter Windows 11 an Nutzer der Insider Preview Builds verteilen. Mit einer finalen Veröffentlichung sollte jedoch nicht vor dem Jahreswechsel gerechnet werden, auch wenn sich die Redmondern bisher nur vage zu einem möglichen Release-Zeitraum "in den nächsten Monaten" äußern.Aus China (via Windows Latest ) gelangen jetzt weitere Screenshots ans Tageslicht, die einen ersten Eindruck von nativen Android-Apps unter Windows 11 vermitteln. Durch die Verwendung des kürzlich im Microsoft Store aufgetauchten Windows Subsystem for Android ist hier unter anderem der in Asien beliebte Messenger WeChat zu sehen, der allem Anschein nach von der Unterstützung mehrerer parallel geöffneter Fenster (Multi-Window-Support) profitiert. Der Mehrwert von Android-Apps könnte somit deutlich gesteigert werden.Ebenso sollen sich Android-Apps unter Windows 11 ähnlich wie klassische Programme verhalten und somit zum Beispiel auf Funktionen wie die Benachrichtigungen des Betriebssystem zurückgreifen können. Gleiches dürfte für das Anpinnen an die Taskbar, die Änderung der Fenstergröße und voraussichtlich auch die Nutzung des neuen Snap-Layouts zur Aufteilung von Fenstern in verschiedene Bildschirmbereiche gelten.Bisher ist nicht bekannt, wann Microsoft seine Insider mit einem passenden Update beliefert, um die Nutzung des Amazon AppStore und des Android-Subsystems freizuschalten. Viel Zeit dürfte den Leaks zufolge jedoch nicht mehr verstreichen.