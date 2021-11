WSATools ist zurück: Microsoft entschuldigt sich für den Rausschmiss

Microsoft hatte WSATools, die APK-Installer-App für das Android-Subsystem für Windows 11 , vor Kurzem aus dem Microsoft Store geworfen. Nun gibt es eine Kehrtwende. Die App ist zurück und Microsoft steht im Kontakt mit dem Entwickler.

Die App ist wieder zurück im Store

WSATool sei "zu Recht" entfernt worden

Die Anwendung schafft eine Lösung, um das neue Android-Subsystem für Windows 11 einfach mit Apps zu nutzen, die nicht über den Amazon App Store zur Verfügung steht. Microsoft hat die Option, Android-Apps auf dem Windows-Desktop zu installieren, für Windows 11 angekündigt, aber mit klaren Einschränkungen. Um diese zu umgehen, hatte der findige Entwickler Simone Franco eine Anwendung bereitgestellt, um schon jetzt Android-Apps, die als APK-Paket vorliegen, mit wenigen Klicks auf dem PC zu installieren. Damit lassen sich viel mehr als die bisher offiziell von Microsoft unterstützten Apps ausführen.Franco hatte die App kostenlos über den Microsoft Store zur Verfügung gestellt, dabei jedoch nicht damit gerechnet, dass seine App in irgendeiner Weise mit den Store-Richtlinien im Konflikt steht. Microsoft hatte die Apps zunächst freigegeben und dann nach wenigen Tagen ohne eine Erklärung wieder herausgeworfen . Jetzt gibt es aber gute Nachrichten - denn die App ist wieder zurück im Store und Microsoft hat sich auch gegenüber Franco erklärt. Einzelheiten dazu sind zwar nicht bekannt geworden, aber Franco hat ein paar Informationen bei Twitter veröffentlicht. Er schrieb:Die App erhält nun eine zweite Chance. Microsoft hat aber wohl auch erklärt, warum man das Tool "zu Recht" entfernt hatte. Zudem will man wohl mit Franco darüber sprechen, welche Änderungen er vornehmen muss, damit die App wieder voll zugänglich ist.Laut Franco lässt sich die App derzeit nur über einen " privaten" Link laden . Die Anwendung taucht nicht über die Suche auf, ist also auf dem Suchindex gestrichen, ist aber für jeden, der den Link hat einfach abrufbar.