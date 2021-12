Neue Security Baseline: Besserer Schutz jetzt auch für Windows 10 21H2

Microsoft hat mit der Security Baseline für Windows 10 21H2 neue Richtlinien veröffentlicht, die Druckertreiber-Installationen einschränken. Damit soll es mehr Sicherheit vor Schwachstellen wie PrintNightmare geben. Zudem wurden Edge Legacy-Einstellungen entfernt.

Microsoft informiert: Dieses Windows 10-Funktionsupdate bringt nur sehr wenige neue Richtlinieneinstellungen mit sich. Eine Einstellung wurde für diese Version hinzugefügt, um die Installation von Druckertreibern einzuschränken (diese wurde auch in der



Treiberinstallationen einschränken Im Juli wurde ein Knowledge Base-Artikel und ein anschließender Patch für CVE-2021-34527, besser bekannt als "PrintNightmare", veröffentlicht. Wir haben dem MS-Sicherheitsleitfaden eine neue Einstellung hinzugefügt (Administrative Vorlagen\Drucker\Beschränkung der Druckertreiberinstallation auf Administratoren) und die Aktivierung erzwungen. Beachten Sie, dass diese Einstellung zuvor eine benutzerdefinierte Einstellung in SecGuide.admx/l war und inzwischen in den Posteingang verschoben wurde.



"Menschen-gesteuerte" Ransomware

Das meldet das Windows-Sicherheits-Team jetzt in einem Blogbeitrag für die Techcommunity . Die neueste Windows 10-Version 21H2 fügt damit nun einen neuen Ransomware-Schutz zur sogenannten Security Baseline hinzu. Die Security Baseline beinhaltet eine Sammlung von empfohlenen Sicherheits­einstellungen für Gruppen­richtlinien in Windows. Mit diesen Einstellungen sollen laut Microsoft ein Großteil der Gefahren rund um Schadcode und Manipulationsversuche unterdrückt werden. Zudem gibt es in der Security Basline eine Reihe an empfohlenen Konfigu­rationen zum Schutz der Privat­sphäre und allgemein für den Datenschutz.Microsoft hat nun die endgültige Version der Grundeinstellungen dieser Sicherheitskonfiguration von Windows 10 21H2. Die aktualisierte Sammlung steht ab sofort über das Microsoft Security Compliance Toolkit zur Verfügung.Das Highlight der neuen Windows 10-Sicherheits-Baseline ist jedoch die Hinzufügung des Manipulationsschutzes als standardmäßig zu aktivierende Einstellung (dies wurde auch in der Windows 11-Security-Baseline vor zwei Monaten als Standardeinstellung festgelegt). Bei der Aktivierung der Microsoft Security Baseline für Windows 10 21H2 fordert Redmond Administratoren auf, die Manipulationsschutzfunktion von Defender for Endpoint zu aktivieren, um sich vor von Menschen durchgeführten Ransomware-Angriffen zu schützen.Diese Funktion blockiert Versuche von Ransomware-Betreibern oder Malware, Sicherheitsfunktionen des Betriebssystems und andere Sicherheitslösungen zu deaktivieren, um leichteren Zugriff auf sensible Daten zu erhalten und weitere Malware oder bösartige Tools zu installieren.Der Manipulationsschutz sperrt Microsoft Defender Antivirus automatisch und vereitelt Versuche, diese über die Registrierung, PowerShell-Cmdlets oder Gruppenrichtlinien zu ändern.