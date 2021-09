Your Phone: Design wurde überarbeitet, Anpassung an Windows 11

Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 soll in der übernächsten Woche veröffentlicht werden. Neben dem Betriebssystem an sich sollen die Redmonder auch zahlreiche Programme überarbeitet haben. Die Your Phone-App soll ebenfalls ein Redesign spendiert bekommen.

App wurde ein wenig umstrukturiert

Im Rahmen der Präsentation des Surface Duo 2 hat Microsoft auch Bilder, auf denen eine modernere Version der Your Phone-App zu sehen ist, gezeigt. Das Tool ermöglicht es, ein Android-Smartphone wie das vorgestellte Surface Duo 2 mit dem PC zu verbinden und Benachrichtigungen sowie weitere Inhalte direkt auf dem Desktop-Gerät anzuzeigen. Seit einiger Zeit ist es sogar möglich, Anrufe vom PC aus zu starten und anzunehmen.Die überarbeitete Your Phone-App besitzt einen moderneren Look, der sich besser mit dem Design-Stil von Windows 11 deckt. Außerdem wurde das Tool etwas umstrukturiert. So sind die Benachrichtigungen jetzt nicht mehr auf einer eigenen Seite, sondern in einer Leiste auf der linken Seite zu finden. Hier ist es möglich, eine bestimmte App stummzuschalten, sodass keine Mitteilungen von der jeweiligen An­wen­dung mehr angezeigt werden. Die Navigations-Leiste, über die ein Zugriff auf die Seiten "Nachrichten", "Fotos", "Apps" und "Anrufe" möglich ist, wurde nun am oberen Rand platziert.Ob die Your Phone-App zum Launch von Windows 11 mit neuen Funktionen ausgestattet wird, ist noch unklar. Womöglich wird die Anwendung erst in den nächsten Monaten mit neuen Features ausgerüstet. In der Vergangenheit hat Microsoft regelmäßig Updates für die Windows 10-App bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Redmonder diesen Trend unter Windows 11 beibehalten und weiterhin Aktualisierungen mit neuen Features ausrollen.