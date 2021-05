Windows 10: Your Phone-App erweitert Smartphone-Support

Microsoft hat einem Bericht zufolge die Unterstützung um weitere Geräte erweitert, mit denen sich mit der Your Phone-App Android-Apps auf einem Windows 10-PC ausführen kann. Seit Anfang des Jahres ist die Funktion fertig und außerhalb der Betaphase nutzbar.

Zu den neuen Geräten gehören demnach jetzt: Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S20

Zu den Geräten beim Start gehörten bereits: Samsung Galaxy Note20 5 G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung

Mit Microsofts Your Phone-App lassen sich jetzt mehrere Android-Apps gleichzeitig auf dem Samsung Galaxy Note 10, dem Galaxy Fold und dem Galaxy S20 ausführen. Laut einem Bericht des Online-Magazins MSPowerUser hat Microsoft mit Samsung daran gearbeitet, die Liste der kompatiblen Geräte weiter auszubauen. Viele der Funktionen, die über die Your Phone-Anwendung und einem Windows 10-PC ermöglicht werden, sind seit der Partnerschaft der beiden Konzerne nur exklusiv für einige Galaxy-Geräte verfügbar. Laut MSPowerUser starten jetzt weitere Galaxy-Geräte die Unterstützung, gleichzeitig mehrere Android-Apps auf einem gekoppelten Rechner auszuführen.Die Funktion war zuvor auf einige wenige (neuere) Android-Geräte von Samsung beschränkt. Wann Microsoft die Geräteliste erweitert hat, ist nicht ganz klar, es war aber nicht zum Start der neuen Funktion so. Microsofts Your Phone App bekommt in schöner Regelmäßigkeit neue Optionen für das Zusammenspiel von Smartphone und PC. Zu den Mindestvoraussetzungen für die Your Phone-Funktionen gehört das Windows 10 Mai 2020 Update oder neuer. Die Geräte müssen sich für ein Kopplung im selben WLAN befinden.