Windows 10: Your Phone-App bekommt schlaue Smartphone-Funktion

Microsoft arbeitet einem Insider-Bericht zufolge an weiteren Ver­besse­rungen für die Your Phone-App, mit der man seinen Windows 10-PC mit einem Android-Smartphone koppeln kann. Neu ist unter anderem, dass der PC Zugriff auf Smartphone-Einstellungen erhält.

Keine Infos zum Release

Samsung

Was zunächst nach einem eher langweiligen Feature klingt, ist eine überaus praktische Anbindung zwischen PC und Smartphone. Wie das Online-Magazin Aggiornamenti Lumia entdeckt hat, startet in den Einstellungen damit ein neues Panel, über das man unter anderem Android-Telefoneinstellungen wie WLAN-, Bluetooth- und Audio-Verbindungen, direkt vom Desktop aus steuern kann. Mit wenigen Klicks kann man so, ohne das Smartphone aus der Tasche zu holen, zum Beispiel in den "Nicht stören"-Modus wechseln oder Bluetooth an- oder ausschalten. Wie das ganze aussieht, hat Aggiornamenti Lumia in einer kurzen Demonstration bei Twitter gezeigt:Microsofts Your Phone App bekommt in schöner Regelmäßigkeit neue Optionen für das Zusammenspiel von Smartphone und PC. Zuletzt schien es allerdings, dass sich Microsoft stark auf die Kooperation mit Samsung versteift hatte.Es gibt einige Features, die nur Samsung-exklusiv bereitgestellt werden. Mit der neuen Einstellungs-Option ist das aber so wie es aussieht nicht der Fall, denn Aggiornamenti Lumia konnte es mit einem Huawei-Smartphone testen. Wann Microsoft diese Neuerung für alle Nutzer freigeben wird ist derzeit nicht bekannt. Aggiornamenti Lumia hat die Details aus einer Vorab-Version. Nötig wird dazu ein Update der Smartphone-App und der Begleiter-App auf dem Windows-PC.Die aktuellste Version der Your Phone-App kann aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. Um ein Smartphone mit dem PC zu synchronisieren, muss auf dem Te­le­fon die Your Phone Companion-App installiert werden. Die App steht im Google Play Store zur Verfügung.