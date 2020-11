Neue Windows 10-Anforderungen für Your-Phone-App aufgetaucht

Microsoft hat vor kurzem neue Funktionen für die Smartphone-Anbindung zwischen Samsung und Windows 10-PC in die Beta-Phase geschickt. Nun sind dazu Details aufgetaucht - unter anderem neue Systeman­forder­un­gen.

Die Anforderungen umfassen:

Das Telefon muss eingeschaltet und entsperrt sein.

Windows 10 Mai 2020 Update (Version 2004) oder höher.

Beide Geräte sollten an dasselbe WLAN angeschlossen sein.

Die "Link-to-Windows" Dienstversion sollte 2.1.05.2 oder neuer sein.

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest . Dabei geht es um die "Your Phone"-App, mit der Nutzer ihr Android-Smartphone direkt an ihren PC anbinden können. Mit Sam­sung hat Microsoft exklusive Features in Arbeit - die auch nur auf eine Reihe von bestimmten Galaxy-Geräten laufen. Soweit war das auch schon seit Wochen bekannt, doch nun sind weitere Details aufgetaucht, wie die Systemanforderungen auf der Windows-PC-Seite und für das Smartphone aussehen . Unter anderem muss das angebundene Smart­phone entsperrt sein, sonst kann man einige Funktionen nicht auf dem Desktop-PC nutzen.Umfassende neue Funktionen für die Anbindung von Android-Smartphone an Windows Desktop gibt es nur mit Galaxy Note20 5G, Ultra 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G - alle mit Android 10 - und dem Galaxy S20 5G, S20+ 5G und Galaxy S20 Ultra 5G mit Android 11. Mit der Windows Your Phone-Anwendung kann man dann beispielsweise Android-App auf dem PC-Desktop nutzen. Neu ist dabei eine Option für die sogenannte Multi-App-Nutzung, wobei man mehrere Android-Apps auf dem Desktop starten und verwenden kann.Die Basis für die Smartphone-Kopplung wurde schon vor rund zwei Jahren mit der Windows 10 Version 1803 gelegt. Seither arbeitet Microsoft am Ausbau der Funktionen, sodass man beim Arbeiten nicht mehr zwischen Geräten hin und her wechseln muss, sondern wenn man am PC sitzt, dort auch Android-Anwendungen öffnen kann.