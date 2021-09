Attila Hildmann: Anonymous kapert Seiten und Server, erbeutet Daten

Verschwörungsspinner Attila Hildmann verbreitet schon lange seine wirre, rechte und antisemitische Hetze. Der vegane Koch hat sich ins Ausland abgesetzt und soll sich derzeit in der Türkei aufhalten. Das Hackerkollektiv Anonymous hat sich indes die Seiten Hildmanns vorgenommen.

100.000 Mails und mehr

Anonymous

The Final Chapter, also Das letzte Kapitel, nennt Anonymous Germany den aktuellen Angriff auf den Rechtsextremisten und Corona-Leugner Attila Hildmann. Der 40-Jährige, gegen den ein Haftbefehl wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten vorliegt, ist Anfang des Jahres untergetaucht und kommuniziert mit seinen Anhängern via sozialen Medien wie Telegram sowie über mehrere Webseiten.Doch wer dieser Tage attilahildmann.de, attilahildmann.com oder attila-hildmann.de (insgesamt sind es 21 Domains, die Anonymous ins Visier genommen hat) besucht, der wird dort keine Verschwörungsmärchen finden, sondern das Anonymous-Logo und ein Video der dezentralen Hacker-Gruppierung.Die Hintergründe dieser neuesten - nicht ersten - Aktion beschreibt Anonymous Deutschland in einem ausführlichen Blogbeitrag . Dort widmet man sich auch dem dafür Hauptverantwortlichen, nämlichen dem ehemaligen IT-Admin von Hildmann. Dieser nennt sich Kai und war schon im Frühjahr die zentrale Figur einer Anonymous-Aktion.Kai hat sich nun erneut mit den Hackern in Verbindung gesetzt, sprach über seine Motive - u. a., dass er zwar Verschwörungsmystiker ist, sich aber vom rechten und antisemitischen Gedankengut Hildmanns distanziert - und gab Anonymous im Wesentlichen den Schlüssel zur kompletten IT-Infrastruktur, auf die Hildmann und Helfer zugreifen.Das bedeutet einerseits, dass Anonymous alle Webseiten "verschönern" konnte, zudem konnte man Mail-Server und Telegram-Kanäle kapern und schließen. Einige davon dauerhaft, andere temporär, je nachdem welche Rechte Kai jeweils hatte.Anonymous: "Das alles wurde natürlich nicht gemacht, bevor nicht ein großer Teil der Daten gesichert wurde", darunter 100.000 Mails. Diese Informationen will man "eventuell" den Behörden und der Presse zur Verfügung stellen - hat aber aufgrund früherer Erfahrungen nicht gerade Hoffnung, dass man dort ein echtes Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung des Hetzers hat.