Windows 11: Microsoft Store zieht bereits viele neue Entwickler an

Windows 11 wird zahlreiche Aspekte verbessern, darunter auch einen, der streng genommen nicht zum Betriebssystem gehört, nämlich den hauseigenen App-Store. Der Microsoft Store kann auch schon ausprobiert werden und die Redmonder versprechen weitere Verbesserungen.

Zahlreiche App-Neuankömmlinge

Katalog und Suche werden verbessert

Vergangene Woche hat Microsoft Windows 11 offiziell enthüllt und zum neuen Betriebssystem wird es auch einen neuen Store geben. Dieser kann auch bereits über die seit kurzem verfügbare Insider-Preview ausprobiert werden und die ersten Tester sind vom neuen Design und den neuen Funktionalitäten auch durchaus angetan. Das ist aber kein Wunder, denn wenn man sich ehrlich ist, lag die Latte aufgrund der bisherigen bzw. aktuellen Windows 10-Version auch relativ niedrig.Noch wichtiger als das Design des Store sind aber die technischen und geschäftlichen Änderungen, die der Redmonder Konzern vornimmt. Denn einerseits wird die Art der Apps ausgeweitet, die im Store angeboten werden können, andererseits verzichtet Microsoft künftig auf eine Umsatzbeteiligung bei kostenpflichtigen Anwendungen, die über den Microsoft Store angeboten werden.Und das hat auch schon erste Folgen, denn die neuen Store-Richtlinien haben auch schon Entwickler angezogen, die bisher einen weiten Bogen um den Store gemacht haben. So sind gerade Apps wie OBS Studio, WinZip, Canva und Zoom dazugekommen, teilweise aufgrund der gelockerten technischen Umstände, teils aus neuen wirtschaftlichen Anreizen. Es ist anzunehmen, dass das auch in nächster Zeit neue Anbieter und ihre Apps anziehen wird, Microsoft kann sich also über einen bedeutenden Zwischenerfolg freuen.Microsoft will den Store aber auch weiterhin verbessern, wie Rudy Huyn, Principal Architect des Microsoft Store auf Twitter mitteilte: "Ihr könnt erwarten, dass Katalog und Suchfunktion in den kommenden Updates stark verbessert werden."