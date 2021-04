Digitaler Impfnachweis: EU-Mitglieder erarbeiten technische Details

Der EU-Ministerrat prescht bereits in Sachen "Digitales Grünes Zertifikat" für einen europäischen Impfpass vor. Es gibt erste technische Details, die die Mitgliedstaaten vorgeschlagen haben. Die EU-Kommission hat aber noch gar nicht entschieden, was da überhaupt kommen soll.

Dennoch gibt es keinen Stillstand und kein Abwarten. Wenn schon ab Sommer ein ver­bindlicher digitaler Impfnachweis kommen soll, muss jetzt an der Basis gearbeitet werden - und die heißt "Digitales Grünes Zertifikat". In der Erklärung zu den Rahmenbedingungen heißt es vom EU-Ministerrat jetzt: "Ein Digitales Grünes Zertifikat ist ein digitaler Nachweis, dass eine Person gegen COVID-19 geimpft wurde, von COVID-19 genesen ist oder ein Testergebnis hat. Das Digitale Grüne Zertifikat ist also eine Bezeichnung, die 3 Arten von Zertifikaten zusammenfasst: Impfung, Genesung, Test."Das Ganze soll in der EU länderübergreifend ausgestellt und vor allem prüfbar werden. Solche Bescheinigungen sollen zum Beispiel für Reisezwecke nützlich werden. Dafür hat man wieder einmal QR-Codes vorgeschlagen, da sie von den Verantwortlichen zunächst einmal als bestes Mittel für die Überprüfung von Zertifikaten gesehen werden. Dazu kommt eine E-Signatur, damit auch die ausgebende Stelle überprüft werden kann. Das ist nötig, da die EU keine zentrale Datenbank schaffen will - vor allem, um Datenschutzbedenken auszuräumen.Dennoch sind viele Fragen offen, wie man zum einen Fälschungen ausschließen und zum anderen persönliche Daten sicher schützen kann. Daher dreht sich der Gedanke jetzt um eine EU-weit nutzbare Schnittstelle.Die Arbeiten wurden vom eHealth Network in Zusammenarbeit mit EU-Agenturen, dem Health Security Committee, der Welt­gesund­heitsorganisation und anderen Institutionen durchgeführt. Eine weitere Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten, Drittländern und interna­tio­nalen Organisationen mit dem Ziel der Ein­füh­rung des Systems der Digitalen Grünen Zer­ti­fikate ist im Gange, doch wartet man da teilweise noch auf gesetzliche Rahmenbedingungen.