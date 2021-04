Trotz Impfchaos: IFA 2021 soll als Vor-Ort-Event in Berlin stattfinden

Während das Impfangebot in Deutschland weiter ins Stocken gerät, sprechen die Veranstalter der IFA 2021 bereits von einem "besten Weg, die Pandemie zu überwinden". Im gleichen Atemzug kündigen sie die Funkausstellung in Berlin für September in vollem Umfang an.

Einige IFA-Bereiche zu 80% ausgebucht - Realistisch oder blauäugig?

Messe Berlin

Diskutiert die Regierung derzeit über "Notbremse"-Gesetze und einen Bundes-Lockdown, plant die Messe Berlin in diesem Jahr mit einer Internationalen Funkausstellung als klas­si­sches Vor-Ort-Event. Die IFA 2021 soll vom 3. bis 7. September auf dem Messegelände der Hauptstadt stattfinden. "", so die Veranstalter in ihrer jüngsten Pressemitteilung Die Unternehmen scheint es zu freuen: Laut den Verantwortlichen sollen einige Aus­stel­lungs­seg­men­te bereits zu 80 Prozent reserviert worden sein. Noch ist unklar, wie sich die Corona- und Impfsituation in Deutschland entwickeln wird. Messen wie die IFA sind bekannt dafür, auch ein jüngeres Publikum anzuziehen, das laut dem Stufenplan der Ständigen Impf­kom­mis­sion (STIKO) zur Priorisierung der COVID-19-Impfung der letzten "Stufe 6" angehört. Derzeit ist es seitens der Bundesregierung geplant, bis zum 21. September 2021 allen gewillten Bürgern ein Impfangebot unterbreiten zu können.Während die IFA 2021 bisher an ihrem Termin Anfang September festhält, wurde die Com­pu­tex 2021 in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh für Ende Mai bereits abgesagt. Der Mobile World Congress (MWC 2021) in Barcelona soll hingegen weiterhin für den Zeitraum vom 28. Juni bis 1. Juli angesetzt werden. Viele nam­haf­te Unternehmen haben ihre Teilnahme an die­sem jedoch gestrichen. Auch Ent­wick­ler­kon­fe­ren­zen wie Apples Worldwide Developers Con­fe­rence (WWDC) und die Google I/O werden in diesem Jahr virtuell als Livestream abgehalten.