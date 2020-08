Science-Fiction trifft Covid-19: LG stellt High-Tech-Corona-Maske vor

Gesichtsmasken sind dieser Tage fast überall Standard und die Mund-Na­sen-Schutz-Bedeckungen gibt es auch in allen nur denkbaren Aus­füh­run­gen und Designs. Meist sind sie aus Stoff oder Vlies, LG hat nun aber ei­ne Maske vorgestellt, die zweifellos die Blicke auf den Träger zieht.

Mit Filter, Ventilatoren und Akku

LG Electronics

Das Coronavirus bestimmt dieser Tage unseren Alltag und dazu gehören auch Mund-Nasen-Masken, die die Verbreitung von Covid-19 eindämmen sollen. Wer die Sache besonders ernst nimmt, der sollte sich den im Vorfeld der (virtuellen) IFA vorgestellten PuriCare Wearable Air Purifier von LG ansehen. LG schreibt in einer Pressemitteilung, dass die High-Tech-Maske zwei HEPA-Filter hat (High-Efficiency Particulate Air/Arrestance), diese können aus der Luft 99,97 Prozent aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron entfernen.Die Maske hat zwei Ventilatoren, die für den Luftaustausch zuständig sind. Diese werden von einem Akku mit einer Kapazität von 820mAh mit Strom versorgt. Bei hohen Einstellungen hält die Batterie etwa zwei Stunden, bei einer niedrigen Vorgabe kann man die Maske rund acht Stunden nutzen. Laut LG werden sich die Ventilatoren dabei an den Träger anpassen, um ein natürliches und müheloses Gefühl der Atmung zu vermitteln.Die Maske wird mit einem Behälter geliefert, dieser ist nicht nur für Transport und Aufbewahrung sowie das Aufladen zuständig, sondern auch für die Desinfektion, diese erfolgt mit Hilfe von UV-Licht. Der Hersteller teilt mit, dass die Maske den Träger schützt, wie es mit der Abluft aussieht, ist hingegen nicht bekannt. Laut LG laufen hierzu noch Tests, man werde die Ergebnisse nach deren Abschluss bekannt geben, so das Unternehmen.Wie viel die PuriCare Wearable Air Purifier-Maske kosten wird und wann genau sie erscheint, ist nicht bekannt, es soll aber noch dieses Jahr soweit sein.