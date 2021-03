Cyberpunk 2077 Patch 1.2: Tiefgreifende Anpassungen für nervige Bugs

Die Welt von Cyberpunk 2077 steht bekanntlich durch viele Bugs auf wackeligen Beinen. Nachdem CD Projekt Red in der realen Welt einen Cyber-Angriff abwehren musste, ist man jetzt wieder auf Kurs. Patch 1.2 soll aus Night City vor allem die nervigsten Fehler vertreiben.

Alles rund um die Autos der Zukunft wird verbessert

Steuern und feststecken besser

Release steht aus

Die Entwicklungskosten sind längst eingespielt, der Ruf hat aber deutlich gelitten: Cyberpunk 2077 ist ein ambitioniertes Prestige-Projekt mit vielversprechenden Ansätzen und einem katastrophalen Start. CD Projekt Red konnte Sony auch drei Monate nach Release und nach ersten Patches bisher nicht davon überzeugen, das Spiel wieder in den PlayStation-Store aufzunehmen, auf Steam sinkt die Nutzerzahl rasant. Im Februar wurde die Firmen dann durch eine Cyberattacke überrumpelt. Mit Patch 1.2 heißt es für CD Projekt Red jetzt: Aufstehen, einmal kräftig schütteln und grundlegende Probleme im Spiel aus der Welt schaffen.Wie das Unternehmen in Vorankündigung in Form eines fiktiven Newsbeitrags schreibt, hatten sich viele Spieler an den schlecht programmierten Polizeikräften in Night City gestört. Diese waren bisher bei Vergehen gerne direkt aus dem Nichts hinten dem Spieler aufgetaucht. Mit Patch 1.2 schickt das alarmierte Revier zunächst eine Drohne zur Aufklärung bevor sich die Polizeikräfte aus größerer Entfernung auf den Weg zu dem Tatort machen. Was nach einer einfachen Anpassung klingt, war für die Entwickler dabei mit großem Aufwand verbunden: "Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Verhalten der Polizei in unserem Spiel anzupassen."Ebenfalls von Grund auf musste man sich den Systemen zur Steuerung von Fahrzeugen annehmen. Wie CD Projekt Red nach dem Release feststellen musste, hatte ein Teil des Codes nicht wie erwünscht auf große Unterschiede in der Bildrate reagiert, Fahrzeuge änderten so zwischen 60 und 20 FPS ihr Fahrverhalten und ließen sich kaum zuverlässig steuern. "Die Lenkgeschwindigkeit ist jetzt von 20 bis 60+ FPS sehr konstant", so die Entwickler. Die Integration eines Sliders im Menü macht es möglich, die Empfindlichkeit weiter zu justieren.Eine echten Zugewinn an Spielqualität verspricht außerdem eine sehr einfache Lösung für ein sehr nerviges Problem. Bisher war die Chance groß, dass man ein Fahrzeug zurücklassen musste, dass einmal an einem Spielelement hängen geblieben war. "Wir haben jetzt eine Unstuck-Funktion hinzugefügt, die sich einschaltet, wenn man beschleunigt und sich nicht bewegt." In der Praxis lassen sich festgesteckte Fahrzeuge jetzt mit Gas und Steuerung frei wackeln. Zu guter Letzt hat man es drei Monate nach Release auch geschafft, es Spielern zu erlauben, die Ausweich-Funktion neu zu belegen.Einen festen Release-Termin für Cyberpunk Patch 1.2 nennt CD Projekt Red noch nicht, auch die vollständige Liste der Anpassungen liegt noch nicht vor. Für dieses Jahr hat das Studio aber noch einiges vor: in den kommenden Wochen steht das erste kostenlose Story-DLC an, danach sollen "unzählige Updates und Verbesserungen" folgen.