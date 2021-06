Sony lässt Cyberpunk 2077 wieder in PlayStation Store, warnt aber

Der Start von Cyberpunk 2077 war auf der PlayStation im Desaster geendet, Sony hatte den Titel aus dem eigenen Store geworfen. Monate Später kriegt CD Projekt Red für sein havariertes Vorzeigeprojekt wieder einen Platz im PlayStation Store, Sony warnt aber trotzdem weiter.

Digitale Version von Cyberpunk kommt in den PlayStation Store zurück

Sony warnt klar vor PS4-Version

Wie Sony in einem aktuellen Update gegenüber der Gaming-Seite IGN mitteilt, hat man sich dazu entschieden, Cyberpunk 2077 wieder in den PlayStation Store aufzunehmen. Das Unternehmen hatte an Entwickler CD Projekt Red eine lange Liste an Änderungen vorgelegt, die zwingen für die Wiederaufnahme in den eigenen Online-Laden erfüllt sein mussten. Diese Voraussetzungen scheinen die Entwickler jetzt wohl erfüllt zu haben - ein Ende der Probleme auf allen Sony-Konsolen markiert das aber trotzdem nicht"Wir können bestätigen, dass Cyberpunk 2077 ab dem 21. Juni 2021 wieder im PlayStation Store gelistet sein wird", so Sony in einem ersten Statement. Doch eine weitere Aussage macht sehr deutlich, dass CD Projekt Red gerade in Bezug auf die großen Leistungsprobleme des Titels auf der PlayStation 4 auch mit den Nachbesserungen der letzten Monate keine Wunder vollbringen konnte. "Nutzer werden weiterhin Performance-Probleme mit der PS4-Edition haben", so Sony ganz unverblümt.CD Projekt Red sei aktuell natürlich trotzdem weiter bemüht darum "die Stabilität auf allen Plattformen zu verbessern", neben dieser sehr allgemeinen Aussage gibt es aktuell aber keine genauen Informationen zu den weiteren Plänen rund um die PS4-Version. Und so hat Sony für alle Spieler, die Cyberpunk 2077 auf einer PlayStation erleben wollen, einen klaren Tipp: "Sony empfiehlt, den Titel auf PS4 Pro oder PS5 zu spielen, um das beste Erlebnis zu haben."Natürlich ist diese Aussage schnell auch als Marketing für die neueren Konsolen enttarnt, dass Sony aber auch nach Monaten der Entwicklung offiziell vor der PS4-Version von Cyberpunk 2077 warnt, zeigt, wie tieffliegend die Probleme für die Entwickler hier wirklich sind. Schlecht optimierte Spiele sind wahrhaft keine Seltenheit, "spielbar" ist für eine zunehmende Anzahl von Gamern heutzutage aber einfach nicht mehr gut genug.