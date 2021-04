Cyberpunk 2077 verkaufte sich trotz Bugs wie geschnitten Brot

Ende 2020 ist nach schier unzähligen Verschiebungen Cyberpunk 2077 erschienen, den Start kann man aber nur als Kata­stro­phe bezeichnen. Denn das Spiel lief auf alten Konsolen praktisch nicht und war insgesamt voller Bugs. Dem Erfolg tat das aber nur wenig Abbruch.

13,7 Millionen in 2020

Was lange währt, wird endlich gut. Das war das Motto unter dem Cyberpunk 2077 am 10. Dezember erschienen ist bzw. hätte dies das Motto sein sollen. Denn wie wir längst wissen, war der Launch ein Desaster, allen voran auf den Konsolen der alten Generation. Das führte sogar dazu, dass Sony die PlayStation 4-Version aus dem Store warf, CD Projekt Red musste Nutzern aller Plattformen auf Wunsch das Geld zurückgeben.Und dennoch war Cyberpunk 2077 für CD Projekt Red das "größte Spiel in der Geschichte" des Studios, wie der polnische Entwickler in einem "Rückblick auf das Jahr 2020" ( PDF ) schreibt. Das Unternehmen teilte dort mit, dass man alleine im Vorjahr 13,7 Millionen Exemplare verkaufen konnte.Eine wirkliche Überraschung ist das allerdings auch nicht, denn CD Projekt Red hat kurz vor der Veröffentlichung mitgeteilt, dass man acht Millionen Stück als Vorbestellungen verzeichnen konnte. Später tauchte eine Memo auf, dass man am 20. Dezember 2020 bereits 13 Millionen Stück an Frau und Mann bringen konnte. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt auch nicht ganz nicht klar, wie viele Käufer ihr Geld zurückverlangen werden.Natürlich beantwortet CD Projekt Red die vielleicht interessante Frage nicht, nämlich wie viele ihr Geld tatsächlich zurückverlangt haben. Interessant wäre auch, zu erfahren, wie viele Stück seither verkauft worden sind. Das wäre nämlich auch eine Antwort darauf, wie negativ sich das Bug-Chaos auf das Spiel und dessen Verkäufe ausgewirkt hat. Unter dem Strich bleibt aber dennoch das Fazit: 13,7 Millionen sind zweifellos ein großer (wirtschaftlicher) Erfolg für das Studio.