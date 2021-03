Cyberpunk 2077: CD Projekt veröffentlicht Changelog zu Patch 1.2

Das Update 1.2 für Cy­ber­punk 2077 steht kurz bevor. Wie den nun ver­öf­fent­lich­ten Patchnotes zu entnehmen ist, soll das viel kritisierte Action-Rol­len­spiel grund­le­gend überholt werden. Aufgewartet wird unter an­de­rem auch mit Raytracing auf RDNA-2-Grafikkarten.

Raytracing auf RDNA 2

Weniger plötzliche Abstürze

CD Projekt Red

Wie Entwickler CD Projekt heute mitteilte, soll Cyberpunk 2077 "in Kürze" den Patch 1.2 für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5, die Xbox One und Xbox Series X/S, sowie den Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia erhalten. Das zumindest auf den Inhalt bezogene Me­ga-Update soll das Action-Rollenspiel runderneuern. In den offiziellen Patchnotes mit über 500 Einträgen ist die Rede von Performance-Verbesserungen und Anpassungen bei Game­play, Quests und Open World.Darüber hinaus wird Cyberpunk 2077 mit Patch 1.2 auch Echtzeit-Raytracing auf AMDs RDNA-2-Grafikkarten mit Navi 21 und Navi 22 unterstützen. Wie CD Projekt betont, sind da­für die neuesten Grafikkarten-Treiber erforderlich.Der Großteil des Updates besteht aus Bug-Fixes und Überarbeitungen. Neben verbessertem Fahr­zeug-Handling, realistischerem Polizei-Spawn-Radius und grundsätzlich verbessertem NPC-Verhalten, sollen jedoch unter anderem auch Stabilität und Performance der Engine und der Rendering-Engine sowie die Spei­cher­op­ti­mie­rung und das Speichermanagement ver­bes­sert werden. Die Anzahl an plötzlichen Ab­stür­zen soll dadurch deutlich reduziert werden. Pro­fi­tie­ren sollen dabei vor allem die Kon­so­len­ver­sio­nen. Darüber hinaus liefert man Op­ti­mie­run­gen bei beispielsweise Schatten, Physik und Gesichtsanimationen.Aktuell ist das Update 1.2 noch nicht verfügbar. Wann genau der Patch erscheinen soll, wur­de noch immer nicht kommuniziert. Voraussichtlicht dürfte es nun jedoch in den nächs­ten Tagen soweit sein. Des Weiteren soll laut CD Projekt auf Patch 1.2 der erste kos­ten­lo­se DLC folgen. Ende des Jahres werde dann der Next-Gen-Patch für die Konsolen erscheinen.