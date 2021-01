Intim mit Keanu Reeves: Cyberpunk 2077-Macher verbietet Sex-Mod

Das ging den Cyberpunk-2077-Machern dann doch zu weit: Modder hatten die von Keanu Reeves verkörperte Spielfigur Johnny Silverhand in eine Szene integriert, in der es ziemlich heiß hergeht. Jetzt wurde die Mod kurzerhand unter Berufung auf das Persönlichkeitsrecht verboten.

Cyberpunk 2077: Sex haben mit NPCs gerne, aber Silverhand bleibt verschont

Mit Keanu bitte nicht

Nexusmods

Die Mod, die aktuell für Aufregung rund um Cyberpunk 2077 sorgt, ist kein komplexes Meisterwerk, sondern eher grobschlächtige Arbeit. Einem Tüftler war es mit einem einfachen Model-Swap - dem Austausch einer Spielfigur mit einer anderen - gelungen, die Hauptfigur Johnny Silverhand in eine nicht besonders explizite Sex-Szene zu integrieren, in der Spieler normalerweise mit "Joytoy"-Prostituierten interagieren. Wie Kotaku in seinem Bericht anmerkt, hatte sich der Macher dabei nicht einmal die Mühe gemacht, Animationen anzupassen - die eigentliche Figur steckt also lediglich in einem Johnny Silverhand-Anzug und behält ihre normale Stimme.Trotzdem zeigt sich Entwickler CD Project Red überhaupt nicht erfreut von der Spiele-Anpassung. Erstes klares Anzeichen für diesen Ärger: Kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurde der Eintrag für die entsprechende Mod auf der Community-Seite Nexusmods gelöscht. Eine mittlerweile ebenfalls entfernte Mitteilung lieferte hier auch den Grund: "In Klärung mit CD Project Red."In einem Statement gegenüber PCG liefert der Entwickler dann auch eine Begründung für das Vorgehen: "Unsere wichtigste Regel in Bezug auf nutzergenerierte Inhalte, insbesondere Spielmods, ist, dass sie nicht schädlich für andere sein dürfen. Im Fall eines Austauschs von Modellen, insbesondere wenn es sich um explizite Situationen handelt, kann es von den Leuten, die uns ihr Aussehen zum Zweck der Erstellung von Charakteren in Cyberpunk 2077 geliehen haben, als solche wahrgenommen werden."Die Entwickler sind gleichzeitig aber bemüht darum zu betonen, dass man prinzipiell gegen solche Mods nichts einzuwenden hat. "Für die Charaktere, die wir für das Spiel erfunden haben, erlauben wir im Großen und Ganzen, das Spiel nach Belieben zu verändern und einfach Spaß zu haben", so CD Project Red. Bei Modellen, die auf realen Personen basieren, bittet man die Community darum, diese nicht "in Situationen zu verwenden, die als beleidigend empfunden werden könnten".