Grand Theft Auto V: Next-Gen-Remaster wird kein "simpler Port"

Die Remaster-Version des populären Open-World-Titels GTA 5 soll noch in der zweiten Hälfte des Jahres für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Entwickler Rockstar Games verspricht dabei keinen "simplen Port", son­dern eine großartige Erfahrung mit einer Reihe von Verbesserungen.

Im Rahmen der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference ( via VGC ) äu­ßer­te sich Take-Two CEO Strauss Zelnick zum mit Spannung erwarteten Remaster von Grand Theft Auto (GTA) 5. Das zu Take-Two gehörende GTA-Entwicklerstudio Rockstar Games ar­bei­tet aktuell an der Umsetzung des Klassikers für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S.Angesprochen auf die Zukunftspläne des Unternehmens und ob Remaster-Versionen eine grö­ße­re Rolle spielen werden, sagte Zelnick, dass Remastering schon immer ein Teil der Stra­te­gie gewesen sei. Allerdings gehe man diese Projekte anders an als die Konkurrenz."Wir portieren die Titel nicht einfach, sondern nehmen uns Zeit, um den bestmöglichen Job zu erledigen und den Titel für den neuen Release anders zu machen - für die neue Technologie, auf der wir ihn veröffentlichen. Also verbessern wir die Technologie, aktualisieren die Grafiken und machen Performance-Verbesserungen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum unsere Remaster-Titel üblicherweise so gut ab­schnei­den". Zum GTA-5-Remaster sagte Zelnick: "Selbst­ver­ständ­lich bin ich zuversichtlich, dass Rockstar eine einfach großartige Erfahrung liefern wird, aber das geht nicht, wenn man nur einen simplen Port vornimmt."Tatsächlich bringt Rockstar Games GTA 5 nun auf die inzwischen dritte Konsolengeneration. Der Titel wurde ursprünglich auf PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht, ehe der erste Port auch das Spielen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ermöglichte. Seine scheinbar un­ver­wüst­li­che Popularität verdankt GTA 5 nicht zuletzt dem Online-Multiplayer-Mode Grand Theft Auto Online. Der Release des Remasters ist für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant, einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.