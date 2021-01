GTA 6: Schlaue NPCs sollen für eine lebendigere Spielwelt sorgen

Ein neues Rockstar-Patent heizt die Gerüchteküche rund um den bereits lang erwarteten Open-World-Shooter Grand Theft Auto 6 an. Die Ent­wick­ler arbeiten demnach an einer verbesserten künstlichen Intelligenz, die deutlich smartere NPCs in die Spielwelt von GTA 6 bringen könnte.

Rockstar Games könnte den NPCs mehr Leben einhauchen

Miami Morning Star

Hinter dem Patent "System and Method for virtual Navigation in a Gaming-Environment" (dt. System und Methoden zur virtuellen Navigation in einer Spielumgebung) könnte sich laut Reddit-Nutzern eine neue Art verbergen, wie sich Nicht-Spieler-Charaktere, auch NPCs genannt, in die offene Welt von Grand Theft Auto 6 einfügen. Die bereits im Oktober 2020 von der Rockstar Games-Mutter Take-Two Interactive eingereichten Dokumente beschreiben ein smartes Verhalten von NPCs, das für eine lebendige und organische Spielwelt sorgen soll.Ziel ist es, die konventionellen Systeme zu umgehen, da diese laut Patent nur begrenzte Ressourcen für Entwickler zulassen. Limitierte Skripte sorgen dafür, dass NPCs in aktuellen Spielen oftmals den immer gleichen Routen folgen und nur bedingt auf Aktionen innerhalb der Spielwelt regieren. Zukünftig will man eine realistische virtuelle Welt schaffen, die nicht durch Hard- oder Software beschränkt wird. In GTA 6 könnten Charaktere eine eigene Per­sön­lich­keit entwickeln und von Standards abweichen, sei es ihr Verhalten zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten, Reaktionen auf Staus oder Wettereinflüsse.Obwohl das Patent seitens der GTA-Community mit dem neuen Teil der Grand Theft Auto-Reihe in Verbindung gebracht wird, hält sich Rockstar Games mit Ankündigungen weiterhin zurück. Somit kann man davon ausgehen, dass der Release-Termin von GTA 6 noch Jahre entfernt ist. Ob das Patent dabei zum Einsatz kommt, bleibt bislang ungeklärt. Zuletzt gingen "In­si­der" davon aus, dass der Open-World-Shooter in den Städten Vice City (Miami), Liberty City (New York) und Südamerika (Project Americas) angesiedelt sein und man erstmals auch auf eine weibliche Protagonistin treffen wird.