Codemasters: EA schließt die Übernahme des Rennspiel-Studios ab

Wie EA heute bekannt gab, ist die Übernahme des Ent­wick­ler­stu­di­os Code­masters abgeschlossen. Das selbsterklärte "Home of Racing Games" will nun eine neue Ära für Rennspiele einleiten. Neben dem bri­ti­schen Know-How dürfte vor allem die F1-Lizenz besonders wertvoll sein.

Rennspiele sollen neu definiert werden

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Das Entwicklerstudio Codemasters hat sich international vor allem durch Rennspiele wie der Dirt-Reihe einen Namen gemacht. Favorit auf die Übernahme des britischen Studios war an­fangs Publisher Take-Two. Die beiden Unternehmen hatten sich sogar schon auf einen Kauf­preis von umgerechnet 1,06 Milliarden Dollar verständigt, ehe Electronic Arts (EA) in die Ver­hand­lung­en einstieg.Wie EA heute bekannt gab , ist die Übernahme von Codemasters nun offiziell ab­ge­schlos­sen. Durch den 1,2 Millardien Dollar schweren Deal erweitert der Publisher sein Portfolio an Rennspielen erheblich und bezeichnet sich auf Twitter gar als "Home of Racing Games" Der Zusammenschluss von Electronic Arts und Codemasters leite "eine neue Ära für Renn­spie­le ein", so EA in der Pressemitteilung. Das bri­ti­sche Know-How dürfte auch Spielereihen wie Burnout oder Need for Speed erneuten Auftrieb verleihen, wodurch EA wohl zum führenden An­bie­ter am Rennspiel-Markt wird. Höchst in­ter­es­sant erscheint allerdings vor allem die Formel-1-Lizenz: Theoretisch fügt sie sich nahtlos in die äußerst rentable Dienstleistungs-Strategie ein, die der Publisher auch bei seinen anderen Sport-Marken wie FIFA oder Madden fährt. Stich­wort: Mikrotransaktionen.Beide Parteien sehen allerdings auch die technischen Vorteile des Deals. Darunter fällt bei­spiels­wei­se der Zugriff auf EAs spezialisierte Abteilungen für Motion Capture, Artdesign, Qua­li­täts­si­che­rung, Übersetzungen sowie rechtlich korrektem Verhalten, welche allen Studios des Unternehmens zur Verfügung stehen. Einen weiteren Vorteil sieht man in der Vergrößerung der Zielgruppe, wobei Multi-Plattform-Projekte in größerer Breite oder auch Zugänge über Abo-Dienste genannt werden.