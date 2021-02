Projekt gestoppt: BioWare stellt die Arbeiten am Anthem-Reboot ein

Nachdem vor einigen Wochen bekannt wurde, dass EA in Kürze über die Zukunft des Anthem-Reboots entscheiden wird, ist nun klar: Die Ent­wick­lung der Neuauflage des Online-Shooters wird offiziell eingestellt. Via Blog-Eintrag machte Entwickler BioWare auch Corona verantwortlich.

Eine Enttäuschung für alle Beteiligten

Dass BioWare und EA aktuell intern über die Zukunft des Online-Shooters Anthem beraten, sickerte bereits vor rund zwei Wochen an die Öffentlichkeit durch. Das durchaus über­ra­schen­de Ergebnis steht nun fest: Die Entwicklung der als Anthem Next bzw. Anthem 2.0 bekannten Neuauflage wird offiziell eingestellt.Anthem hatte nach dem miserablen Start 2019 schwer zu kämpfen. Noch im selben Jahr wur­de berichtet, dass das Matchmaking im Spiel an seine Grenzen stößt, da schlicht und er­grei­fend zu wenige Spieler aktiv sind. Bioware lieferte viele Patches und Updates und prä­sen­tier­te ehrgeizige Pläne zur Behebung der vielen Probleme.Allerdings erwiesen sich die Ungereimtheiten wie das stark kritisierte Loot-System oder das fehlende Endgame als zu grundlegend. Schlussendlich entschloss sich BioWare dazu, den Shoot­er komplett zu überarbeiten und kündigte im Februar des letzten Jahres ähnlich wie bei No Man's Sky eine "Next"-Version an. Bei No Man's Sky wurde der Rettungsversuch tat­säch­lich zu einem überraschenden Erfolg.In einem emotionalen Blog-Beitrag gab Chris­ti­an Dailey, BioWares Studio Director und Chef des Anthem-Teams, nun jedoch das Aus des Re­boots offiziell bekannt und sprach dabei auch über die Gründe für diesen drastischen Schritt: "Ich weiß, dass dies enttäuschend für die Com­mu­ni­ty von Anthem-Spielern sein wird, die sich gefreut haben, die Verbesserungen zu sehen, an denen wir gearbeitet haben." Des Weiteren erklärt er: "Es ist auch für das Team ent­täu­schend, welches brillante Arbeit geleistet hat."Die Entscheidung über die Einstellung des Reboots begründet BioWare auch mit den Aus­wir­kun­gen der Corona-Krise: "2020 war jedoch ein Jahr wie kein anderes und obwohl wir bei all unseren Spielprojekten bei BioWare weiterhin Fortschritte erzielen, hat die Arbeit von zu Hau­se während der Pandemie unsere Produktivität beeinflusst und nicht alles, was wir als Stu­dio vor COVID-19 geplant hatten, konnte erreicht werden, ohne unsere Teams übermäßig zu belasten", so Dailey.Anthem-Spieler brauchen sich zumindest um den Status Quo des Shooters keine Sorgen ma­chen, wie Dailey betont. Der Live-Service wird auch zukünftig weitergeführt werden, nur die große Überarbeitung bleibt eben aus. Nach eigenen Angaben will sich Bioware nun auf die Entwicklung der nächsten Dragon-Age- und Mass-Effect-Spiele fokussieren.