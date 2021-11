Rockstar-Launcher und damit auch GTA-Trilogie sind seit Stunden offline

Seit gestern ist die Remastered-Version von GTA3 und der Ableger Vice City und San Andreas verfügbar, und zwar für Konsolen und PC. Doch Käufer der PC-Version können Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition nicht spielen, da der Rockstar-Launcher offline ist.

Besonders lange "Wartung"

Rockstar Games Launcher - Spiele-Client für GTA und Co.

Rockstar Games

Rockstar Games und PC ist seit jeher ein Thema, das für Diskussionen sorgt. Denn vor allem im Zusammenhang mit Grand Theft Auto bekommt der Entwickler immer wieder den Vorwurf zu hören, dass man diese Gaming-Plattform stiefmütterlich behandelt, und nun werden diese Stimmen erneut laut. Mehr als das: PC-Gamer sind sauer, denn sie können seit mittlerweile mehr als 16 Stunden nicht auf ihre gekaufte Grand Theft Auto 3-Remastered-Trilogie zugreifen (via VGC ).Gestern Abend unserer Zeit hat Rockstar nämlich auf Twitter mitgeteilt: "Die Dienste für den Rockstar Games Launcher und die unterstützten Titel sind wegen Wartungsarbeiten vorübergehend offline. Die Dienste kehren zurück, sobald die Wartung abgeschlossen ist." Das Wort Wartungsarbeiten ist wohl freundlich formuliert, denn mittlerweile kann man vermutlich von größeren Problemen sprechen.Denn natürlich ist eine "Wartung" am Tag eines so wichtigen Launches nicht geplant. Ein weiterer Hinweis auf größere Probleme ist der Umstand, dass die PC-Fassung aktuell auch nicht mehr im Online-Store von Rockstar erhältlich ist. Auch heute Vormittag sah es nicht so aus, als würde Rockstar den Launcher und das Spiel bald wieder zum Laufen bringen.Denn auf Twitter schrieb der Support des Entwicklers: "Wir danken euch für die Geduld und das Verständnis, während wir weiter an der Wiederherstellung der Dienste für den Rockstar Games Launcher und die unterstützten Titel arbeiten." Die Launcher-Downtime bedeutet übrigens auch eine Zwangspause für andere Titel, also Games wie Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto 5.