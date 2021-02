Ubisoft: AC Valhalla soll länger unterstützt werden als Odyssey

Wie Ubisoft bekannt gibt, soll Assassin's Creed Valhalla noch länger un­ter­stützt werden als Vorgänger Odyssey. Bereits fest steht, dass es in die­sem Jahr zwei kostenpflichtige Add-Ons geben wird. Noch im Frühjahr soll mit Wrath of the Druids das erste veröffentlicht werden.

Erstes Add-On noch im Frühjahr

Zuletzt wurde lautstarke Kritik an Entwickler Ubisoft laut, da viele Assassin's Creed-Fans beim neuesten Ableger Valhalla größeren Wert auf Bug-Fixes anstatt auf neue kos­ten­pflich­ti­ge In-Game-Rüstungen legen. Aktuelle Meldungen aus Frankreich (via Gamingbolt ) dürften die aufgebrachten Massen zumindest etwas beschwichtigen.Wie Chief Financial Officer Frederick Duguet im Rahmen der Veröffentlichung der Quar­tals­zah­len berichtete, plant Ubisoft für das Action-RPG einen noch "längeren und stärkeren" Sup­port als beim Vorgänger Assassin's Creed Odyssey. Valhalla war laut dem Studio das am zweitmeisten verkaufte Next-Gen-Videospiel der Weihnachtssaison 2020.Bekannt ist, dass Assassin's Creed Valhalla zwei kostenpflichtige Erweiterungen erhalten soll. Den Anfang macht dabei Wrath of the Druids, welches die Spieler noch im Frühjahr 2021 nach Irland führt. Im Sommer steht dann mit The Siege of Paris die Eroberung der französischen Hauptstadt auf dem (Schlacht-)Plan. Zusätzlich soll es regelmäßige, saisonale Inhalts- und Game­play-Updates geben. Im Februar erwartet Spieler beispielsweise das neue Fluss-Raub­zü­ge-Feature.Assassin's Creed Valhalla ist seit dem 10. November für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, PC sowie auf Google Stadia erhältlich. In Anbetracht der Aussagen von Ubisoft, darf mit einem Support der Wikinger-Action bis weit hinein ins nächste Jahr gerechnet wer­den.