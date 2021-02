Home-Office-Fokus: Huawei stellt 23,8-Zoll-Monitor für 159 Euro vor

Huawei steigt in den Markt für PC-Monitore ein und bringt mit dem "Dis­play 23.8" ein erstes Modell im 23,8-Zoll-Format nach Deutschland. Der Full-HD-Bildschirm soll ab dem 15. März ausgeliefert werden und sich zu einem Preis von 159 Euro vor allem an Einsteiger richten.

Der klassische 23,8-Zöller für preisbewusste Einsteiger

Huawei

Während das chinesische Unternehmen aufgrund von anhaltenden US-Sanktionen im Smart­phone-Bereich Federn lassen musste, erschließt Huawei jetzt den hiesigen Display-Markt abseits von seinen Portfolios an Windows-Notebooks , Tablets, Wearables und Co. Das Huawei Display 23,8" bedient den Massenmarkt und setzt auf eine Diagonale von 23,8 Zoll sowie eine klassische Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. Das matte IPS-Panel im 16:9-Format soll auf einen hohen Betrachtungswinkel von beinahe 180 Grad kommen und 72 Prozent des NTSC-Farbraums abdecken.Aus dem Datenblatt des PC-Monitors gehen weiterhin ein Kontrastverhältnis von bis zu 1000:1 und eine maximale Helligkeit von lediglich 250 Nits hervor. Der vergleichsweise kompakte Bildschirm mit einem Gewicht von etwa vier Kilogramm wird wahlweise via HDMI oder VGA mit PCs oder Laptops verbunden und soll aufgrund schmaler Displayrahmen (5,7 mm) eine Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent vorweisen können. Der TÜV Rheinland spricht zudem für das Huawei Display 23,8" eine Zertifizierung für die integrierte "" aus.Huawei selbst möchte mit seinem ersten Monitor "" sorgen und mit einem Preispunkt von 159 Euro Otto Normalverbraucher ansprechen. Dabei versucht das Unternehmen sein so genanntes 1+8+N-Ökosystem (Smartphone + Pe­ri­phe­rie­ge­rä­te + Angebote von Drittentwicklern) auch hierzulande weiter auszubauen, für welches das Huawei Display 23,8" den Anfang symbolisieren soll. Welche Geräte in Zukunft in diesem Öko­sys­tem geplant sind, bleibt offen. Der Start des Monitors erfolgt am 15. März.