Das beste Smartphone der Welt: Huawei-CEO schwärmt vom iPhone 12

Die USA haben den Smartphone-Markt für Huawei in vielen Ländern em­pfindlich ausgetrocknet. Wie der CEO jetzt betont, kommt die Rettung aber ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Das iPhone helfe dem Kon­zern enorm, die eigene 5G-Technologie voranzubringen.

Huawei-CEO liebt das iPhone 12

Das iPhone als 5g-Speerspitze

Dass Huawei in Sachen USA gute Miene zum bösen Spiel machen muss, ist klar. Der anhal­tende politische Druck hat dem chinesischen Konzern nicht nur den Zugang zu vielen Smart­phone-Märkten versperrt, auch bei anderen wichtigen Standbeinen scheint der chinesische Konzern ins Schwanken zu geraten. Wie der Huawei-CEO Ren Zhengfei jetzt betont, wird sein Unternehmen aber ausgerechnet von einem amerikanischen Produkt besonders ge­stützt. Das iPhone 12 helfe dem Konzern vor allem bei 5G aktuell enorm."Wir unterstützen die Fortschritte, die das iPhone 12 von Apple gemacht hat. Es konnte Download-Geschwindigkeiten von 1,82 Gbit/s erreichen, damit ist es das beste (Smart­phone) der Welt. Und wir haben geholfen, die besten 5G-Netze in vielen Städten der Welt aufzubauen", so der Huawei-CEO laut wccftech . Dabei bezieht sich Zhengfei vor allem auch auf viele Metropolen in Europa. Unter anderem Berlin, München, Madrid, Zürich, Genf, Amsterdam, Wien und Barcelona setzen beim Netzaufbau auf Huawei-Technologie.Und genau an diesen Schnittpunkten sieht der Firmenchef auch einen echten Vorteil für seinen Konzern. "High-End-Kunden in Europa lieben Apple. Da (Huawei) keine Premium-Handys mehr anbietet, haben uns die Telefone von Apple geholfen zu beweisen, dass die 5G-Technologie von Huawei die beste ist", so Zhengfei. Die jüngsten Geschäftszahlen des Konzerns zeigen, dass man trotz der scharfen US-Sanktionen gute Gewinne machen kann, auch wenn die Wachstumsrate etwas abflacht.