Huawei P50-Serie: Neue Top-Smartphones trotz US-Embargo startklar

Huawei steht offenbar kurz vor der Einführung seiner neuen Serie von Flaggschiff-Smartphones rund um das sogenannte Huawei P50. Laut einer meist gut informierten Quelle soll die Einführung gegen Ende März erfolgen und es sind drei Modelle zu erwarten.

Design ist Fertig, Launch in gut einem Monat

Evan Blass

Wie der finnische Twitter-Nutzer Rodent950 , auch bekannt als Teme, der schon häufiger akkurate Informationen rund um Huaweis Smartphone-Pläne lieferte, jetzt berichtet, soll die neue Huawei P50-Reihe am letzten März-Wochenende an den Start gehen. Ein Launch Ende März würde sich mit dem üblichen Muster für Huaweis Produkteinführungen decken.Wie Teme weiterhin erklärte, sind drei Modelle geplant: das Huawei P50, das Huawei P50 und das Huawei P50 Pro+. Angeblich soll das Design der neuen Top-Smartphones inzwischen abgeschlossen sein. Der Beginn der Massenfertigung sei daher jetzt möglich, wobei der kurze Zeitraum zwischen dem Ende der Design-Phase und der offiziellen Vorstellung dann doch sehr überrascht.Den Angaben zufolge will Huawei bei den SoCs der Smartphones der P50-Serie eine zweigleisige Strategie verfolgen. Während die beiden Top-Modelle P50 Pro und P50 Pro+ angeblich den aus dem Huawei Mate 40 bekannten Kirin 9000 Octacore-SoC an Bord haben, steckt im "normalen" Huawei P50 wohl ein als Kirin 9000E bezeichneter Chip.Dabei könnte es sich um eine langsamere Variante des Top-SoCs von Huawei handeln, die im Grunde identisch ist, aber eben niedrigere Taktraten nutzt. Dies würde Huawei die Verwendung von mehr Chips aus TSMCs inzwischen in Folge des US-Embargos eingestellter Fertigung ermöglichen, indem man beim Binning toleranter vorgeht und Chips, die nicht die absoluten Leistungsspitzen erreichen, einfach als langsamer getaktete Version einsetzt.Neben den Kirin-Chips verwendet Huawei bei den Smartphones der P50-Serie angeblich OLED-Panel von LG und Samsung, während der chinesische Zulieferer BOE ebenfalls Displays liefert. Huawei will angeblich vor allem mit der hohen Bildqualität, einem überarbeiteten Kamerasystem und den Gaming-Features für die P50-Smartphones werben.