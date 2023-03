Microsoft Loop ist da: Neue Office-App startet als Preview-Version

Mehr als nur ein Notion-Konkurrent

So könnt ihr Microsoft Loop schon heute nutzen

Der lang erwartete Notion-Konkurrent Microsoft Loop startet jetzt in eine erste öffentliche Testphase. Als Teil von Microsoft 365 verbindet die neue Workspaces-Plattform Inhalte aus Apps wie Teams , Outlook, Word, Excel, To-Do und Co., um sie für die berufliche oder private Zusammenarbeit an einem zentralen Ort zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten.Unter dem Motto "Gemeinsam denken, planen und erstellen" ist Microsoft Loop ein Kind der Pandemie , das Teams auch in Zeiten des hybriden Arbeitens vernetzen soll. Im klassischen Sinne kann Loop als Projektverwaltung angesehen werden, die sich ähnlich oder wie eine Kombination aus Notion, Evernote, Asana, Trello, Google Docs und Slack anfühlt - inklusive Chat und Reaktionen mit Kollegen und Freunden. Microsoft teilt Loop in drei wesentliche Elemente auf. Projekte und Teams werden in Arbeitsbereiche (engl. Workspaces) aufgeteilt. Sie dienen als eine Art Überblick sämtlicher Inhalte, die auf den darunterliegenden Loop-Seiten (engl. Pages) hinzugefügt werden. Seien es To-do-Listen, Dateien, Mails, Tabellen, Whiteboards oder aber die von Microsoft zur Verfügung gestellten Vorlagen (engl. Templates).Von der Konkurrenz abheben können sich die Redmonder nicht nur aufgrund der Verzahnung mit dem eigenen Microsoft 365-Ökosystem , sondern vor allem auch mit den sogenannten Loop-Komponenten. Mit ihnen können ausgewählte Schnipsel als Echtzeit-Module exportiert und in sämtlichen Microsoft-Apps verwendet sowie bearbeitet werden. Eine To-do-Liste ist somit nicht nur innerhalb von Loop, sondern auch in Outlook, Word und Co. nutzbar - mit einer Live-Synchronisation an das gesamte Team.Aktuell steht Microsoft Loop als Preview-Version für alle Microsoft 365-Nutzer bereit, egal, ob diese mit einem privaten oder geschäftlichen Konto teilnehmen. Für Letztere könnte allerdings die Freischaltung eines Administrators benötigt werden, um an der Testphase teilzunehmen. Die Nutzung ist bisher nur über den Browser möglich, Apps für Desktop, Android und iOS werden folgen. Gleiches gilt für die künstliche Intelligenz des Microsoft Copilot , der bereits von Loop-Insidern auf Herz und Nieren geprüft wird.