Huawei MateView (GT): 4K-Monitor mit 3:2-Format & Gaming-Display

Huawei expandiert weg von Smartphones in Richtung PC-Hardware und hat deshalb für China zwei neue Monitore vorgestellt, die früher oder später ihren Weg auch nach Deutschland finden dürften. Es handelt sich um ein Office-Display im 3:2-Format und einen Gaming-Monitor.

Hohe Helligkeit und breite weitere Ausstattung

Preis ab umgerechnet 600 Euro

Huawei

DerMonitor ist eines der wenigen Produkte seiner Art, das mit einem Dis­play im 3:2-Format daherkommt. Zwar bieten Microsoft, Huawei und einige andere Note­book-Hersteller seit einiger Zeit verstärkt Geräte mit 3:2-Display an, doch bei sta­tio­nä­ren Monitoren ist dieses Seitenverhältnis noch sehr selten.Das Panel ist mit einer Diagonale von 28,2 Zoll relativ groß und löst mit beachtlichen 3840 x 2560 Pixeln auf. Es bietet somit im Grund eine 4K-Auflösug. Der Bildschirm selbst ist ein LCD-Panel auf IPS-Basis, das eine geringe Blickwinkelabhängigkeit aufweist und ein Kontrastverhältnis von 1200:1 erreicht. Das IPS-LCD deckt angeblich 94 Prozent der Fläche des MateView ab.Huawei gibt an, dass das Panel 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums und 100 Prozent des sRGB-Spektrums abdeckt. Die maximale Helligkeit beziffert der Hersteller mit 500 Candela. Da­rü­ber hinaus sind die üblichen Blau-Licht-Filter integriert. Da es sich um ein Display für den Bü­ro­be­trieb handelt, liegt die Bildwiederholrate auf dem üblichen Niveau von maximal 60 Hertz.Um das Huawei MateView Display mit mobilen Geräten drahtlos koppeln zu können, integriert Huawei Unterstützung für Bluetooth 5.1 und ac-WLAN mit Dual-Band-Support, so dass man den Deskop-Modus der aktuellen Huawei-Smartphones damit nutzen kann. Darüber hinaus besitzt der Monitor jeweils einen USB Type-C-, einen HDMI-2.0- und einen Mini-DisplayPort.Zur weiteren Ausstattung gehören zwei integrierte Mikrofone, zwei 5-Watt-Lautsprecher, zwei USB-3.0-Ports von voller Größe und USB PowerDelivery mit bis zu 65 Watt. Die Be­die­nung erfolgt über ein Touch-Feld am unteren Rand. Günstig ist das Huawei MateView Dis­play nicht. In China setzt der Hersteller einen Preis von 4700 Yuan an, was umgerechnet fast 600 Euro entspricht.Neben dem "normalen" MateView Display führt Huawei auch noch das Modellein, mit dem man sich an Spielefans richtet. Es handelt sich um einen Gaming-Monitor im 21:9-Format, der ein PVA/MVA-Panel mit 34 Zoll Diagonale nutzt und mit 3440 x 1440 Pixeln arbeitet. Der Spiele-Monitor kann mit maximal 165 Hertz Bildwiederholrate eine sehr flüssige Darstellung erreichen.Huawei integriert hier ebenfalls zwei 5-Watt-Lautsprecher, deren Lautstärke sich über eine mit LEDs beleuchtete, berührungsempfindliche Leiste im Fuß regeln lässt. Der Anschluss des maximal 350 Candela hellen Gaming-Bildschirms von Huawei erfolgt wahlweise über zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, einen DisplayPort oder per USB-C. Der Monitor bietet ebenfalls USB Power-Delivery und hat auch noch einen Audioeingang.Das Panel soll bis zu 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums und 100 Prozent des sRGB-Spektrums abdecken. Es gibt außerdem zwei Mikrofone und wie beim Huawei MateView-Monitor kann man das MateView GT Gaming-Display in einem Bereich von 11 Zentimetern in der Höhe verschieben. Für China gibt Huawei einen Launch-Preis von knapp 460 Euro an.