Elektroautos: VW-Chef Diess hat "keine Angst vorm Apple-Auto"

Wie VW-Chef Herbert Diess gestern in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verlauten ließ, sieht man bei Volkswagen noch keine Bedrohung durch Apple. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters schon im Dezember 2020 gemeldet, dass Apples geheime Pläne für Elektrofahrzeuge schon so weit vorangeschritten seien, dass das Unternehmen ab 2024 ein Modell für den Massenmarkt anbieten könnte.Für Diess ergibt sich daraus aber noch keine Bedrohung. Die Autoindustrie sei kein typischer Technologiebereich, den man auf einen Schlag übernehmen könne. Auch Apple müsse den Markt langsam erobern, so die Prognose, und könne dies "nicht über Nacht schaffen".Apple hält seine Pläne wie üblich unter höchster Geheimhaltung, doch zuletzt hatten mehrere asiatische Autokonzerne zunächst angedeutet, dass es Gespräche mit Apple über die Fertigung von Elektroautos gegeben habe, dann aber erklärt, dass die Verhandlungen nicht mehr fortgeführt würden. Zunächst waren Kia bzw. Hyundai als Partner im Gespräch, jüngst kam dann auch von Nissan ein Dementi.Für Diess ist es keine Überraschung, dass Apple sich im Automobilsektor betätigt. Ein solches Vorhaben sei für Apple ein logischer Schritt, schließlich hat das Unternehmen Erfahrung mit Akkus, Software und Design. Hinzu kommt, dass Apple genug Geld zur Verfügung hat, um die vorhandenen Kompetenzen auszubauen und zu nutzen. Dennoch "haben wir keine Angst", so der VW-Chef.VW entwickelt die Software für seine elektrisch angetriebenen Fahrzeuge soweit möglich vollständig "in House", weil man sich daraus Vorteile in der Wettbewerbsfähigkeit im Konkurrenzkampf mit Tech-Konzernen erhofft.