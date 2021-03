E-Auto für 3.700 Euro: Chinesischer Verkaufsschlager schlägt Model 3

Das Tesla Model 3 kann sich nicht länger an der Spitze der monatlichen Verkaufscharts für Elektroautos halten. Die Wachablösung kommt dabei aus China und heißt Hongguang Mini EV. Mit einem Preis von umgerech­net 3700 Euro schnellt das Modell aktuell an die Absatz-Spitze.

Ein so kleiner Preis bringt eine Explosion bei den Verkaufszahlen

Mini-Motor und EU-Pläne

Wuling

Für den weltweiten Absatz von Plug-in-Hybriden und Elektroautos kann man im Jahresver­gleich auch im Januar - und damit den vierten Monat in Folge - eine große Steigerung ver­zeichnen. Wie InsideEvs auf Basis von Daten von EV Sales berechnet, wurden im ersten Monat des Jahres 2021 weltweit 321.000 Fahrzeuge mit Elektro oder Misch-Antrieben abge­setzt - das entspricht 5 Prozent des Gesamtmarktes. Die Nachfrage nach rein elektrischen Fahrzeugen steigt dabei statistisch deutlich stärker (132 Prozent) als die nach Plug-in-Hybriden (80 Prozent).Angetrieben wird dieser statistische Ausschlag unter anderem durch die anhaltend starke Nachfrage in China - und im Januar ganz besonders durch ein einziges Modell. Wie ein Blick auf die Liste der meistverkauften Modelle zeigt, klettert das Modell Hongguang Mini EV mit über 36.000 Verkäufen in einem Monat erstmals und mit Leichtigkeit an die Spitze. Danach folgen das Tesla Model 3 mit rund 21.000 und das Model Y mit rund 9.500 neuen Kunden. Auf Platz vier: Der BYN Han mit einem Absatz von 9.200 Stück.Dabei dürfte vor allem der Preis von umgerech­net rund 3.700 Euro den Verkaufszahlen des neuen Spitzenreiters Flügel verliehen haben - ob und wie hier etwaige staatliche Subven­tionen verrechnet sind, ist nicht bekannt. Das Modell setzt auf einen Lithium-Polymer-Akku mit 13,8 kWh, der für 170 Kilometer Reichweite reichen soll. Der Hersteller gewährt eine Garantie von acht Jahren oder 120.000 Kilometern Fahrleistung. Bei einer Motorleis­tung von 20 kW, das entspricht rund 27 PS, soll eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h möglich sein.InsideEvs hatte schon Anfang Februar darüber berichtet , dass der Hongguang Mini EV über Umwege den Weg nach Europa finden könnte. So soll der lettische Hersteller Dartz das Fahrzeug unter dem Namen FreZe Nikrob EV in Europa produzieren wollen. Allerdings wird man hier weit von den Preisen auf dem chinesischen Markt entfernt bleiben. Anvisiert wird hier wohl eine Schwelle von 10.000 Euro, neben Ankündigungen stehen aber weitere Informationen aus.