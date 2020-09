Your Phone: Aktualisierung bringt alle Smartphone-Apps auf den PC

Ein neues Update für die Your Phone-Anwendung erlaubt es den Nutzern, alle Smartphone-Apps auf den PC zu streamen. Zuvor war das Programm auf bestimmte Android-Anwendungen beschränkt. Die Aktualisierung wird nun verteilt und steht im offiziellen Microsoft Store zur Verfügung.

Funktion zuvor nur für Insider verfügbar

Auslieferung kann bis zu 48 Stunden dauern

Samsung

Das haben die Entwickler der Your Phone-App in einem Tweet (via MSPoweruser ) be­kannt­ge­ge­ben. Die aktuellste Version der Anwendung zeigt den Nutzern eine Liste mit allen auf dem gekoppelten Smartphone installierten Apps an. Die Programme können dann vom Desktop-Rechner aus gestartet und bedient werden. Außerdem ist es möglich, einzelne Apps an die Taskleiste anzuheften. Damit die Übertragung problemlos funktioniert, müssen der PC und das Smartphone mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.Bisher konnte das Feature lediglich von Insidern verwendet werden. Nun steht das Update allen Besitzern eines unterstützten Smartphones zur Verfügung. Derzeit ist der Support allerdings noch auf einige Samsung-Geräte, die über eine "Link to Windows"-Integration verfügen, be­schränkt. Die Ak­tua­li­sie­rung setzt voraus, dass auf dem Smartphone Android 9 oder eine neu­ere Version des Google-Betriebssystems aus­ge­führt wird. Auf dem Desktop-PC muss min­des­tens das Oktober 2018 Update installiert sein.Momentan kann zum gleichen Zeitpunkt nur eine einzige Android-App vom Smartphone auf den PC gestreamt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Your Phone-App jedoch auch mehrere Apps auf einmal unterstützen. Darüber hinaus bietet das Microsoft-Tool noch keine Möglichkeit, um die Audio-Ausgabe der Anwendungen an den PC zu übertragen. Der Sound wird dann einfach über die Smartphone-Lautsprecher abgespielt.Obwohl das Update ab sofort ausgeliefert wird, kann es noch bis zu 48 Stunden dauern, bis die neueste Version der Your Phone-App allen Nutzern zum Download angeboten wird. Bei den meisten Nutzern dürfte die Aktualisierung automatisch installiert werden. Ansonsten kann das Update über den offiziellen Microsoft Store durchgeführt werden. Die Seite der im Normalfall vorinstallierten Your Phone-App lässt sich über diesen Link aufrufen.