Totgesagte leben länger: Windows Phone hat tatsächlich Zuckungen

Windows Phone liegt nicht nur schon lang regungslos am Boden, für Microsoft ist das Betriebssystem eigentlich tief vergraben und vergessen. Doch jetzt zeigt sich unerwartete Aktivität. Seit Kurzem können auf Windows Phone wieder Achievements verdient werden.

Totgesagte leben länger und zucken mal zwischendurch

Starker Anstieg

Jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro testen

Microsoft

Es wirkt wie ein Digital-Zombi, der sich noch einmal kurz stöhnend aus seinem sonst stillen Grab erhebt: Seit Anfang des Monats registrieren die Gaming-Enthusiasten von True Achievement tatsächlich Regungen aus Richtung von Windows Phone. Seit Kurzem finden sich in den Daten zu dem Betriebssystem das erste Mal seit einem Jahr wieder Einträge zu Xbox Achievements.Wegen eines Synchronisierungsfehlers mit den Servern von Microsoft waren Windows Phones in Bezug auf die Achievement-App eigentlich seit über einem Jahr vollständig abgeschnitten - seitdem gab es immer wieder Reparaturversuche. Zum 8. März finden sich dann in den Daten von True Achievement plötzlich wieder Einträge, gefolgt von einigen weiteren Aktivitäten am 11. März. "Das war vermutlich jemand auf Microsofts Seite, der einen Fix testet", so die Vermutung.Was auch immer auf Seiten Microsofts Anfang des Monats angepasst wurde - offizielle Patchnotes oder Mitteilungen fehlen hier - zeigt dann wenige Tage später tatsächlich seine Wirkung. Für 15 verschiedene Spiele wurden am 16. März über 200 Achievements registriert. Hier kann nur vermutet werden, dass es zu einer kleinen Nostalgie-Welle kommen wird, wenn mehr Windows Phone-Besitzer die ungeahnten Möglichkeiten entdecken.Ein Hinweis ist an dieser Stelle wohl ohne die offizielle Bestätigung Microsofts passend: Auch wenn Windows Phones jetzt ein Feature zurückgewinnen, ist es jederzeit möglich, dass man in Redmond ohne Ankündigung wieder den Stecker zieht. Bis dahin darf sich der Digital-Zombi aber kurz mal strecken.